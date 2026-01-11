Incendio en El Chaltén: 700 hectáreas afectadas, fuego controlado

- Publicidad -

El incendio forestal desatado en el sector del Cerro Huemul, dentro de la jurisdicción del Parque Nacional Los Glaciares, ha sido declarado oficialmente “circunscripto“. La medida llega tras jornadas de trabajo intensivo en el terreno, donde el relevamiento oficial estima una superficie afectada de 700 hectáreas en la zona del río Túnel. El impacto ambiental, según los informes preliminares, comprende la destrucción de pastizales, zonas de arbustales y sectores críticos de bosque nativo, estableciéndose la base operativa en el Centro de Visitantes del Parque Nacional.

Desde el comando del operativo se precisó técnicamente el alcance de la situación actual. La categoría de “incendio circunscripto” indica que las brigadas han completado las tareas sobre el perímetro del fuego, asegurando que la actividad ígnea y los humos visibles permanezcan confinados dentro del área ya quemada, eliminando —según la versión oficial— el riesgo de propagación hacia sectores vírgenes. En este marco, la administración provincial enfatizó la importancia logística del despliegue enviado la semana pasada, calificando de “decisiva” la intervención de las brigadas provinciales que operaron en el territorio para fortalecer el control y aseguramiento de la zona en articulación con Parques Nacionales.

El cronograma establecido por las autoridades prevé una fase crítica de evaluación para este domingo. Personal de Parques Nacionales ejecutará una recorrida exhaustiva del área con el objetivo de liquidar focos residuales que pudieran persistir dentro del perímetro asegurado. De no detectarse riesgos de reactivación tras esta inspección técnica, el estatus del siniestro se elevará a “controlado”, paso previo indispensable para la fase final de extinción, la cual solo se declarará tras varios días sin registro de humo ni puntos calientes.



Mientras se avanza en las tareas de contención y liquidación, persiste el interrogante sobre el origen del fuego. El informe oficial señala escuetamente que la causa del incendio continúa en etapa de determinación, sujeta a los procedimientos habituales de peritaje. La finalización del operativo dependerá ahora de la evolución de las condiciones en las próximas horas y de la certificación de seguridad que emitan los organismos intervinientes tras la recorrida dominical. (Agencia OPI Santa Cruz)