No hay escudos pero sobran “tachos”

La carestía que sufre la policía provincial ha llegado al extremo. Resulta que la compra de insumos y material de protección no es buena, o bien por problemas de inversión por falta de presupuesto o no consiguen en el mercado los escudos antimotines que originalmente son ligeros, transparentes, hechos de policarbonato de alto impacto y diseñados para proteger al oficial de golpes, objetos lanzados y cortes, permitiendo la visibilidad hacia el frente.

El hecho de que la Jefatura de policía de Santa Cruz no pueda proveer esos escudos a los efectivos, aguzó el ingenio de algún cerebro encendido en Pico Truncado y Las Heras y un efectivo de la policía provincial fue filmado mientras recogía un escudo “made in Santa Cruz” fabricado con los tanques plásticos azules de 200 litros, que tanto proliferan en la industria petrolera y allí los administradores de la logística policial, se dieron maña para cortarlos en rectángulos y en la parte cóncava colocarle azas y brazaletes en su interior para asirlo mejor y pensar, aunque sea por un momento, que están cubriéndose con un escudo profesional.

Las Pastillas del Domingo: “escudos tanques” de la policía, el Gobernador bombero, las felices vacaciones de Grasso y el Novel de la vergüenza

Pero de todos modos, lo que cuentan desde adentro de la policía es que tanques azules hay, eso está asegurado, lo que no tienen, además de los escudos, es cubiertas para los móviles, nafta y forma de trasladarse en las unidades, ni siquiera en una emergencia y menos aún para cumplir la tarea de prevención. Pero hay algo muy importante que hicieron las autoridades: lanzaron la campaña “Verano vivo”, aunque la logística de la policía esté muerta.

El Gobernador bombero

Hemos visto al gobernador Claudio Vidal en sus distintas metamorfosis, desde que está a cargo del gobierno. De aquel mameluco blanco y el rodillo en la mano haciendo de pintor en las escuelas, pasando por pescador arriba de un bote en el Golfo, Vestido de Chino en china, chofer de camiones, zamping, colectivos, porque todo lo que entrega el gobierno Vidal lo maneja y ahora último lo vimos en un videos sobrevolando la zona de El Chaltén a bordo de un helicóptero.

La idea primaria de los productores de la comunicación del gobernador es siempre la misma: mostrarlo proactivo en cada evento, comprometido y como parte de la solución de los problemas, aunque esos problemas sigan. El objetivo es el impacto visual y para ello los realizadores de la publicidad oficial le hacen poner cara de circunstancias al mandatario adaptándose al momento.

En el caso de El Chaltén el sobrevuelo muestra en la mayoría de las tomas, un paneo de izquierda a derecha y viceversa (muy poco profesional), mostrando los que viajan en el helicóptero y eventualmente algunas imágenes del entorno que se cuelan por la ventanillas. Centran mayormente el cuadro en la imagen del Gobernador muy serio, amarrado y preocupado, pero omiten un detalle no menor en estos casos: no sobrevuelan ningún incendio, no se ven columnas de humo y mucho menos fuego en el entorno.

Un día después mientras Prensa anuncia que “el fuego fue controlado”, dejando deslizar tácitamente que la presencia de Vidal con su llegada al lugar fue decisiva, o al menos (si bien no lo dicen así lo infiere la asociación de imágenes) muy positivo, el verdadero incendio está en otros lugares de la provincia como la cuenca, Caleta Olivia, Pico Truncado y Las Heras, donde los empleados municipales y desocupados amenazan la paz social por falta de pago de sus haberes. Allí tendría que ir el Gobernador para calmar la inquietud de tantos santacruceños.

¡Felices vacaciones intendente!

A toda persona que trabaja le asiste el derecho de tener sus merecidas vacaciones. muchos empleados públicos en Santa Cruz, el derecho lo tienen, pero no las posibilidades de hacerlo; sin embargo, el intendente de Río Gallegos Pablo Grasso no le escapa al descanso obligado y tomó la decisión de vacacionar, pero hay un detalle: no se sabe dónde, hasta cuándo, se desconoce (formalmente) cuándo se fue, cuándo regresa y lo más grave, no dejó delegado el Ejecutivo en la presidente del Concejo Deliberante, como marca la Ley 55.

Sin embargo, lo más grave y contradictorio es que se fue dejando a unos 50 u 80 trabajadores contratados (aunque algunos hablan de más de 100), sin renovación laboral ni expectativas de laburo, con lo cual, el “regalo de fin de año” de Grasso fue la incertidumbre, la falta de pago y la angustia de quedar en la calle para las fiestas de fin de año.

Esta imagen fue creada utilizando inteligencia artificial para ilustrar la nota – Foto: Gemini

Alguien fotografió al intendente capitalino presuntamente jugando unas fichitas en un casino, pero como no hemos podido confirmar el origen de la imagen (aún) la guardamos hasta que exista el dato que avale su procedencia. Y no es que sea ilegal que lo haga, en todo caso es moralmente repudiable que se muestre ante la necesidad de su gente a la cual usó y desechó.

Lo cierto es que las merecidas vacaciones de Pablo Grasso, dejaron una estela de preocupaciones en monotributistas y contratados que él mismo tomó y ahora dejó en la calle.

Raro es el comportamiento del SOEM que no levantó la voz en contra del intendente ante tamaña injusticia con trabajadores municipales. Nadie sabe por qué; posiblemente estén redactando un duro comunicado el cual es tan extenso que aún no terminaron, precisamente, por las vacaciones estivales.

El Nobel de la vergüenza

Corina Machado dijo “estamos preparados para tomar el poder” y la frase suena a la caza del gran premio (léase gobierno de Venezuela) por parte de “referentes” que se opusieron al régimen, tras la salida del dictadorzuelo Maduro. Esta mujer, como muchos otros, pesca en el estanque, toda vez que aprovechando la euforia por la sacudida del yugo y el empuje del entusiasmo popular y la euforia por ser libres, se instala como restauradora de un orden que no puede controlar ni asumir, de hecho el propio Trump se lo recordó ante las cámaras.

Trump que tiene algunos tips de joven caprichoso, reaccionó casi enojado (y con cierta razón) porque el Nobel de la Paz se lo dieron “a una señora muy educada”, como la ninguneó, solo por ser opositora al régimen; en tanto él, que picoteó el mundo con bombas GBU-57A/B MOP antibunker, nadie le reconoce su aporte a la paz mundial. Por ese motivo, solícita y condescendiente con el presidente del país donde Machado quiere ir a sacarse las fotos políticas, dijo “que le va regalar el Premio Nobel a Donal Trump”, como si se tratara de esos regalos que recibís para el cumple y no te gustan lo suficiente y los haces correr.

En fin, no está claro por qué a Corina Machado le dieron el Nobel por la Paz, lo cual es un gesto eminentemente político y vacuo y tampoco se entiende por qué Trump debería recibirlo. (Agencia OPI Santa Cruz)