El Papa León XIV recibió a María Corina Machado en el Vaticano

El papa León XIV recibió este lunes en audiencia privada a la líder opositora venezolana y premio Nobel de la Paz, María Corina Machado. El encuentro fue confirmado oficialmente a través de la oficina de prensa de la Santa Sede, que incluyó la cita en el boletín de la agenda diaria del pontífice, validando así la interlocución directa entre el Vaticano y la figura central de la disidencia política de Venezuela.

La reunión se desarrolló bajo un estricto perfil institucional y sin declaraciones posteriores inmediatas. Si bien la Santa Sede comunicó la realización de la audiencia, el informe detalla que no se divulgaron pormenores sobre los temas específicos abordados durante el intercambio.

Este acercamiento se materializa apenas unos días después de que el Sumo Pontífice realizara un pronunciamiento contundente ante la comunidad diplomática. El pasado viernes, la máxima autoridad de la Iglesia Católica exigió explícitamente que se respete la voluntad del pueblo venezolano, marcando una línea de conducta para la resolución del conflicto que se aleje de los intereses partidistas que han estancado la situación.

En aquella alocución, que sirve de marco político para la audiencia de este lunes, el Papa enfatizó la necesidad de buscar soluciones pacíficas. Su mensaje central instó a los actores internacionales y locales a salvaguardar los derechos humanos y civiles de todos los ciudadanos, estableciendo un precedente de exigencia institucional previo a recibir a Machado en el Vaticano. (Agencia OPI Santa Cruz)