León XIV recibió a Bokalic y evalúa visitar la Argentina

En un encuentro clave para el futuro de la relación entre el Vaticano y nuestro país, el Arzobispo de Santiago del Estero y Primado de la Argentina, Vicente Bokalic Iglic, mantuvo su primera reunión oficial con el papa León XIV. Durante la audiencia, que se extendió por treinta minutos el pasado miércoles, el Pontífice confirmó que la posibilidad de visitar suelo argentino “está siendo considerada en su agenda”.

La reunión marca un hito en la diplomacia eclesiástica tras el fallecimiento de Jorge Bergoglio en abril de 2025. Bokalic, quien fue creado cardenal por el propio Francisco en su último consistorio de diciembre de 2024, llevó al Vaticano una invitación con fuerte impronta federal: solicitó que, de concretarse el viaje, el itinerario comience por Santiago del Estero y no por Buenos Aires, rompiendo con la tradición centralista.

El pedido se fundamenta en la revalorización del interior que impulsó la gestión anterior. Cabe recordar que Santiago del Estero recuperó en 2024 el título de Sede Primada, un reconocimiento histórico que durante 88 años ostentó la ciudad de Buenos Aires. Además, la provincia es la cuna de Mama Antula (María Antonia Paz y Figueroa), la primera santa argentina laica, figura central de la espiritualidad jesuita en la región.

Como símbolo de este vínculo, el arzobispo obsequió a León XIV un poncho artesanal con los colores de la bandera argentina, envuelto en cintas que representan a la provincia santiagueña. Este gesto busca reforzar la identidad nacional ante la nueva autoridad de la Iglesia Católica, tras más de una década de papado argentino.

La conexión entre Bokalic y el legado de Francisco es profunda. El actual Primado fue consagrado obispo auxiliar en 2010 por el entonces Cardenal Bergoglio en el barrio porteño de Parque Chacabuco. Hoy, bajo el pontificado de León XIV, Bokalic sigue la misión que le encomendó su mentor: “evangelizar a los pobres”, una tarea que busca mantener vigente en esta nueva etapa institucional. (Agencia OPI Santa Cruz)