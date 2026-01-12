Numerosas colectas solidarias en Chubut para asistir a familias damnificadas por los incendios forestales

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Ante los intensos incendios forestales registrados en la Comarca Andina de Chubut que afecta a localidades como El Hoyo, Epuyén y alrededores, en distintos puntos de la provincia se iniciaron campañas solidarias para asistir a las familias damnificadas por el fuego.

Las colectas también son para asistir a los brigadistas y bomberos que combaten el fuego, y aportar insumos para animales de campo que fueron afectados por los incendios.

Desde la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) reciben donaciones en sus sedes de Esquel, ubicada en Ruta Nacional 259 km 16.4, de lunes a viernes de 8 a 14 horas. También en la sede Puerto Madryn, ubicada en Boulevard Almirante Brown 3051 y, en Trelew ubicada en Avenida 9 de Julio N° 25.

En la sede de Comodoro Rivadavia se concentra la recepción de donaciones en el hall central, de 8 a 20 horas.

La delegada zonal de la sede Esquel, María de las Nieves González informó que se reciben “insumos para brigadistas y también alimentos para mascotas”.

Entre los pedidos se encuentran “agua, gotas oftalmológicas, Platsul, protector solar, crema hidratante, vendas, gasas, barbijos, botines, gafas, guantes, antiparras y plantillas”.

Desde la Municipalidad de Gaiman están llevando adelante una colecta solidaria en el Gimnasio Municipal, de 8 a 21 horas hasta la próxima semana de todo tipo de elementos de higiene y cuidado personal, frutas y alimentos para animales.

Partidos políticos como la Unión Cívica Radical abrieron sus comités de Rawson y Trelew para recibir donaciones.

En tanto, desde la Municipalidad de Puerto Madryn el intendente Gustavo Sastre anunció que se iniciará una colecta solidaria desde el lunes 12 y martes 13 de enero, de 14 a 18 horas, en el Bingo Municipal ubicado en Belgrano 585. (Agencia OPI Chubut)