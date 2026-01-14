Municipio de Caleta Olivia pidió la declaración de la emergencia económica y administrativa

- Publicidad -

El Departamento Ejecutivo Municipal de Caleta Olivia solicitó al Concejo Deliberante que se declare la emergencia económica y administrativa ante la caída de los recursos financieros y en pos de “garantizar el pago de salarios y el cumplimiento de los servicios”, indicaron desde la intendencia.

El intendente Pablo Carrizo enfrenta un comienzo de año con medidas de fuerza de los trabajadores municipales nucleados en el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia, ante los incumplimientos de las actas paritarias suscriptas a fines de 2025.

El secretario de Hacienda, Franco Antipani argumentó que el pedido de la emergencia económica y administrativa se justifica porque “las regalías cayeron un 70%”, la coparticipación provincial en un 26% y la coparticipación federal un 23%.

Esta medida se adopta “en momentos de crisis extraordinarias” y buscan “garantizar el pago de los salarios municipales y sostener los servicios básicos para la comunidad”.

Antipani señaló que “la emergencia económica es una herramienta que utilizamos para poder atravesar este contexto complejo y asegurar el funcionamiento del Estado municipal”.

El funcionario indicó que la medida no afectará a los trabajadores municipales y adelantó que habrá una reestructuración de la orgánica municipal, que incluirá la unificación de secretarías y un achique estimado entre el 20 y el 30% de los cargos políticos.

“La emergencia no apunta a los empleados municipales. Queremos llevar tranquilidad: el objetivo es garantizar los salarios en tiempo y forma”, remarcó.

El titular de la secretaría de Hacienda añadió que “la coparticipación proyectada para el municipio es de 2.998 millones de pesos, mientras que la masa salarial asciende a 4.500 millones, lo que genera un déficit cercano a los 2.000 millones de pesos”.

Además, afirmó que la recaudación propia sólo cubre entre un 15 al 17% de la masa salarial. (Agencia OPI Santa Cruz)