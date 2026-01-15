El crecimiento económico proyectado para 2026 no detendrá la suba del desempleo

- Publicidad -

La proyección macroeconómica choca de frente con la realidad de la calle. Aunque los cálculos oficiales y privados estiman un crecimiento de la economía de entre 3% y 4%, la correlación con la generación de empleo genuino está rota. Un informe de la propia Secretaría de Trabajo confirma que, desde la asunción de la actual gestión, se destruyeron 177.000 puestos de trabajo, y las expectativas para revertir esa curva son, por el momento, inexistentes.

El dato mata al relato de la recuperación en “V” en materia laboral. El Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que publica el Banco Central, basándose en el análisis de 40 consultoras, proyecta un escenario de estancamiento e incluso de retroceso. Los analistas estiman que la desocupación, lejos de bajar, trepará del 6,8% en el cuarto trimestre de 2025 al 7,3% durante el primer semestre de 2026. Recién hacia el cierre del año podría verse un leve descenso al 6,9%, una cifra que, aun así, dejaría el desempleo por encima de los niveles del año anterior.

El mito de la Reforma Laboral y los sectores en rojo

El escepticismo de los especialistas radica en la composición de la actividad económica. Un reciente informe de la consultora LCG advierte que no habrá un repunte energético del empleo en el corto plazo debido al desplome de los sectores mano de obra intensivos. Los datos de noviembre ya marcaron la cancha: hubo una contracción de actividad en Industria del -0,6% y, lo que es más grave, un derrumbe del -4,1% en la Construcción.

Sin embargo, el discurso oficial apuesta a los sectores extractivos como el agro, la energía y la minería. El problema técnico, según advierte el informe, es que estos rubros “traccionarán poco en términos de empleo” masivo. Ni siquiera la sanción de la Reforma Laboral aparece como una salvación automática: para los expertos, su efecto sobre el empleo formal será “marginal” si la actividad no se recupera con fuerza en los sectores que históricamente mueven la aguja de la ocupación, más allá de los nichos exportadores. (Agencia OPI Santa Cruz)