La ANAC activó sanciones contra Flybondi tras el colapso operativo de enero

- Publicidad -

La temporada alta expuso las costuras de la operación aerocomercial y los números son contundentes. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) procedió a labrar actas de infracción a la empresa Flybondi luego de constatar un volumen crítico de cancelaciones sin aviso previo que dejó un saldo de 22.000 pasajeros afectados en los últimos días. La medida marca un cambio en la política de control, ya que el mecanismo de sanciones por incumplimiento de servicio no se aplicaba desde el año 2020.

El organismo bajo la órbita de la Secretaría de Transporte detectó irregularidades sistemáticas en la prestación del servicio durante la segunda quincena de enero. La auditoría sobre la operatoria de la aerolínea de bajo costo reveló una tasa de incumplimiento que excede los márgenes operativos habituales, obligando al Estado a iniciar un sumario administrativo. De comprobarse la responsabilidad empresarial en la instancia sumarial, la compañía enfrenta consecuencias que van desde multas económicas hasta la suspensión temporal de su autorización para operar.

El colapso en la programación de vuelos

- Publicidad -

La fiscalización realizada por las autoridades aeronáuticas desglosa un escenario de interrupciones masivas en un lapso inferior a una semana. Entre el jueves pasado y el lunes 12, la empresa anuló 125 vuelos regionales. El detalle de las operaciones suprimidas muestra la magnitud de la falla en la planificación:

El lunes 12 se cancelaron 20 de los 76 vuelos previstos.

de los vuelos previstos. El domingo anterior se suprimieron otros 20 servicios sobre un total de 74 .

servicios sobre un total de . Este último martes la situación empeoró con 24 cancelaciones sobre 47 vuelos programados.

Desde la empresa Flybondi argumentaron que la programación se vio afectada por “cuestiones operativas y de disponibilidad de flota“, prometiendo una normalización con el arribo de cuatro aeronaves. Sin embargo, para la ANAC, las actas labradas certifican la ocurrencia de acciones inapropiadas y la vulneración de los derechos de los usuarios, quienes debieron tramitar sus quejas mediante la plataforma digital oficial ante la falta de respuestas inmediatas en los aeropuertos. (Agencia OPI Santa Cruz)