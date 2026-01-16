Gobierno medirá el impacto real de la recesión comercial

- Publicidad -

El gobierno provincial anunció que realizará un censo económico en Santa Cruz para conocer la situación real de los comercios en todo el territorio, cuánta capacidad está ociosa y dónde faltan servicios.

En un escenario de fuerte caída del consumo y retracción económica, la Secretaría de Estado de Comercio e Industria del Ministerio de la Producción realizará un relevamiento integral sobre comercios abiertos, cuántos cerraron sus puertas, los rubros que tiene mayor caída en las ventas y donde hay servicios limitados frente a la demanda existente.

“El relevamiento nos va a permitir trabajar con información real y no con estimaciones“, explicó el secretario de Comercio, Paulo Lunzevich.



El censo permitirá “elaborar un ‘mapa de calor’ comercial, segmentado por localidad y actividad, que muestre la relación entre población, oferta de servicios y capacidad instalada. Necesitamos saber si la cantidad de comercios es razonable para cada ciudad, detectar dónde hay vacíos y orientar mejor las inversiones”.

El relevamiento ya comenzó con pruebas piloto en Río Gallegos, utilizando herramientas tecnológicas desarrolladas con apoyo de organismos internacionales, y se extenderá progresivamente al resto de la provincia mediante un trabajo articulado con los municipios.

El relevamiento sólo tendrá carácter estadístico y los equipos solicitan datos básicos como razón social y CUIT para identificar rubros y ubicación, sin avanzar en controles impositivos. (Agencia OPI Santa Cruz)