La municipalidad de Caleta Olivia vive en emergencia, ahora declaró la Emergencia Económica pero concejales que aportaron al desastre, no le dieron quórum

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El intendente de Caleta Olivia Pablo Carrizo, buscó aprobar la Emergencia Económica en el municipio, debido al profundo déficit y la situación financiera emergente de la crisis por la que atraviesa la comuna, producto también, de un enfrentamiento entre el jefe comunal y el Gobernador Vidal, que aún siendo del mismo partido, mantienen profundas diferencias.

Entre finales de 2023 y principios de 2026, la municipalidad de Caleta Olivia ha recurrido de manera recurrente a la declaración de estados de emergencia para gestionar crisis financieras, de seguridad y de abastecimiento de recursos básicos.

La Emergencia Económica ha sido solicitada en dos momentos distintos debido a crisis financieras y conflictos gremiales:

- Publicidad -

En diciembre de 2023, al inicio de la gestión del intendente Pablo Carrizo (SER), se declaró la emergencia por 365 días. El 9 Enero de 2026 el Ejecutivo municipal impulsó una nueva declaración de emergencia económica y administrativa por un año más.

En Octubre de 2025 el intendente Carrizo declaró formalmente la Emergencia Hídrica en todo el ejido urbano mediante el Decreto N° 3030/2025. El motivo fue la crítica escasez de agua potable causada por la reducción del caudal proveniente de Comodoro Rivadavia En la oportunidad se autorizó el alquiler de camiones cisterna para abastecer a los barrios afectados y se iniciaron gestiones ante el Gobierno Provincial para habilitar nuevas fuentes de provisión.

En el mes de diciembre de 2025 el Concejo Deliberante sancionó una ordenanza declarando la emergencia en seguridad por 180 días corridos.De acuerdo a los fundamentos era para revertir situaciones de “peligro colectivo” derivadas de hechos de inseguridad, violencia y amenazas con armas en la ciudad. El delito nunca decayó en zona norte.

La última Emergencia

El Decreto N° 019-2025 (referenciado también como 019/26), emitido por la Municipalidad de Caleta Olivia el 9 de enero de 2026, establece formalmente la Emergencia Económica y Administrativa en la ciudad.

Entre los puntos principales del documento se destaca que se declara la emergencia por un periodo de 365 días a partir de la fecha de emisión. El decreto es firmado por el Intendente Pablo Carrizo y refrendado por el Secretario de Hacienda, Franco Antipani y la medida se dicta “ad-referéndum” del Concejo Deliberante. Precisamente hoy en CD de Caleta dejó sin tratamiento el proyecto porque los ediles Carlos Aparicio, Juan Curallán e Iris Casas, dejaron sin quorum la sesión.

La municipalidad de Caleta Olivia vive en emergencia, ahora declaró la Emergencia Económica pero concejales que aportaron al desastre, no le dieron quórum

La medida se fundamenta en la situación económica nacional y la baja en los ingresos por coparticipación para las provincias y municipios. Se menciona un incremento notable en el costo de insumos y servicios esenciales para el funcionamiento municipal y resalta que la gestión iniciada en diciembre de 2023 necesita herramientas legales para optimizar el gasto y reorganizar la prestación de servicios básicos.

Entre las medidas que el Decreto señala va a tomar el Ejecutivo están:

Suspensión de Ingresos: se prohíbe el ingreso de nuevo personal por el plazo de un año, salvo excepciones que el Ejecutivo considere indispensables para el funcionamiento administrativo. (¿?)

Cese de Adscripciones: se dejan sin efecto (a partir del 31 de diciembre de 2025) todas las adscripciones y préstamos de empleados municipales que prestaban funciones en organismos nacionales, provinciales o entes privados.

Asistencia Efectiva: s exige que todo el personal municipal preste servicios en sus lugares habituales para asegurar que la percepción de haberes corresponda a la asistencia real.

Sanciones: se autoriza la retención temporal de sueldos para aquellos empleados que no regularicen su situación laboral tras ser notificados.

También se dejan sin efecto contratos, decretos y resoluciones dictados previamente que pudieran afectar el patrimonio municipal desde el 31 de diciembre de 2025.

El Decreto autoriza a la Secretaría de Hacienda a realizar desafectaciones presupuestarias y agilizar trámites administrativos para garantizar el funcionamiento del municipio.

Finalmente la Emergencia Económica dictada por el Intendente Carrizo, faculta al Ejecutivo a disponer de cualquier medida necesaria para asegurar la calidad de los servicios brindados a los vecinos.

Conflictos y demagogia política

Está claro que el intendente Pablo Carrizo se encuentra entre la espada y la pared, tiene un altísimo déficit, el municipio posee las cuentas al rojo vivo y las fuentes aseguran que el gobernador Claudio Vidal, quien lo puso en la lista para ese cargo, no le tiende una mano por razones de orden personal, desacuerdos políticos y enemistad manifiesta con el jefe comunal.

Sin embargo, como suele suceder con la clase política en su faceta más pobre y ruin, quienes son la piedra en el zapato para que el decreto no avance y que le han hecho un vacío por segunda vez en el Concejo Deliberante, son dos concejales absolutamente responsables del estado catastrófico en el que se encuentra el municipio desde hace una década. Carlos Aparicio quien hasta hace dos años era el Secretario de Gobierno del municipio de Caleta Olivia con el Intendente Fernando Cotillo y Juan Cullarán, fue funcionario del ex intendente Facundo Prades, acompañó políticamente a Zeidán y ahora anda abrazado con Pablo Grasso y tiene a gran parte de su familia empleada en la municipalidad de Caleta, son los que impidieron el tratamiento de la Emergencia.

De acuerdo a las fuentes, Pablo Carrizo está en una encerrona económica-financiera que no le permite otra salida y el cierre de la canilla de parte del gobierno provincial y la falta de apoyo del CD local, pone al Ejecutivo municipal en una crisis muy profunda.

El municipio tiene un déficit estructural muy grande y una carga de empleados que están bajo el sistema previsional pero provienen del “plan PRENO” el cual desde que se implementó no tuvo aportes y fue un subsidio encubierto, inventado por Néstor Kirchner durante la intendencia de José Córdoba.

De este modo, mucha gente contratada por el municipio, que tiene edad para jubilarse y le faltan solo dos o tres años, al intendente le permitiría pagarle esos años de aporte y achicar la planta sobredimensionada de la municipalidad en 300 o 400 puestos de trabajo que equivaldría a reducir el déficit en unos 500 millones de pesos, aproximadamente.

La Emergencia le permitiría al intendente rescindir contratos vigentes, tomar decisiones ante la crisis como suspender obras que han comenzado, reducir la planta municipal y fundamentalmente achicar sustancialmente la planta política que es inmensa y el propio Carrizo ha aumentado; esto es en términos generales, pero un objetivo fundamental sería el de organizar y reconsiderar la planta municipal que actualmente pasa los 3.500 empleados.

Sin embargo hay algunos aspectos que siembran dudas sobre la posibilidad de lograr estos objetivos. ¿Querrá y podrá el intendente Carrizo, hacer cirugía mayor? ¿Contará con el apoyo del gobierno provincial? ¿Serán los mismos culpables de este desastre por acumulación, capaces de aportar los mecanismos para permitir la depuración de las finanzas del municipio? . Y finalmente ¿Está el intendente de Caleta Olivia, decidido a realizar cambios y depurar la administración municipal usando la Emergencia para eficientizar la gestión o será solo una maniobra más para disponer libremente y por un año de un mandato pleno que le permita hacer lo que quiera sin lograr resultados visibles, como ocurre con la Emergencia en Seguridad?. (Agencia OPI Santa Cruz)