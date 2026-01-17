Actualizan tecnología de monitoreo en el Golfo San Jorge

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Administración del Puerto de Comodoro Rivadavia y la Agencia Comodoro Conocimiento confirmaron la ampliación de la red de monitoreo del Golfo San Jorge, iniciativa que incluye el retiro temporal de la Boya Comodoro II para su actualización tecnológica y la instalación de nuevas estaciones de medición en el litoral costero. La medida busca consolidar un flujo de datos científicos que condicione la toma de decisiones sobre la explotación pesquera, la actividad portuaria y el ordenamiento territorial en la zona sur de Chubut.

Digna Hernando, titular de la administración portuaria, ratificó que la estructura actual será removida del agua para incorporar sensores de mayor precisión. Según la funcionaria, esta fase representa una evolución técnica necesaria tras una serie inicial de recolección de datos, orientada a fundamentar el diseño de políticas públicas específicas para la industria pesquera en la cuenca. La administración portuaria valida así la intervención sobre el recurso marítimo basándose en la información que procesan los organismos científicos vinculados al proyecto.

En el plano institucional, Rubén Zárate, presidente de Comodoro Conocimiento, indicó que se gestiona un convenio para otorgar carácter permanente y estructural al Observatorio Oceanográfico. La estrategia apunta a vincular los datos obtenidos por la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y el CONICET con la gestión operativa del puerto y el desarrollo de actividades económicas como el turismo y la recreación. La articulación entre los entes municipales y científicos pretende establecer un sistema de vigilancia ambiental continuo en la región.

El cronograma técnico fue detallado por Carlos De Marziani, investigador del CONICET y la UNPSJB, quien validó la operatividad ininterrumpida del sistema desde enero de 2025. Gustavo Méndez, responsable del programa, confirmó que las proyecciones para 2026 incluyen la instalación de dos nuevas estaciones meteoro-oceanográficas ubicadas en el muelle de Caleta Córdova y en el Club Náutico de YPF en Km 3. Estas nuevas terminales se sumarán a la boya reacondicionada para completar el esquema de fiscalización ambiental y productiva proyectado por las autoridades locales. (Agencia OPI Chubut)