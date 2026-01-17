ADOSAC pide reapertura de paritarias para discutir salarios

- Publicidad -

La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) pidió al gobierno provincial la reapertura de la mesa de negociación salarial para rediscutir los ingresos durante el inicio del 2026 y en la previa del comienzo del ciclo lectivo.

Desde el principal gremio docente criticaron a la administración que conduce Claudio Vidal por los descuentos efectuados a los maestros que hicieron huelga durante el año pasado y rechazaron la multa impuesta por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social por más de 126 millones de pesos.

En ese sentido, recordaron el pedido de convocatoria a paritarias tras el fracaso de las negociaciones salariales y laborales que se interrumpieron a fines del año pasado.

Mediante un comunicado la Comisión Directiva Provincial señaló que las medidas adoptadas por el gobierno provincial “impactan directamente en el salario de los trabajadores y en los aportes que sostienen el funcionamiento de la organización sindical”.

“La decisión del Gobierno provincial sanciona el ejercicio del derecho constitucional a huelga y limita la posibilidad de reclamar por mejoras salariales, estabilidad laboral y condiciones dignas en el sistema educativo”, añadieron.

Añadieron que el gobierno incumple “en materia educativa, como el presupuesto para el sector, la situación laboral de los trabajadores y los cambios en el régimen de licencias” y recordaron que harán las presentaciones legales para pedir la “nulidad de la multa, al considerar que su aplicación es ilegítima y profundiza el conflicto”. (Agencia OPI Santa Cruz)