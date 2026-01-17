Hieren de una puñalada a un adolescente de 13 años en una plaza de Pico Truncado

- Publicidad -

Un adolescente de 13 años fue víctima de un ataque con un cuchillo durante la noche del miércoles en la Plaza Malvinas de Pico Truncado.

El incidente se produjo en la plaza ubicada en la intersección de las calles Mariano Moreno y Viamonte, cuando el joven fue abordado por otro adolescente según relato a la policía de Santa Cruz.

Tras hacer la denuncia, el joven fue trasladado al hospital zonal para recibir atención médica.



El parte médico constató que el joven tenía una herida punzocortante de un centímetro en el lado izquierdo del abdomen.

La familia realizó la denuncia penal por las lesiones recibidas por el joven y se espera la intervención de la justicia para investigar cómo se produjo el ataque. (Agencia OPI Santa Cruz)