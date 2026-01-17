Pacto Mercosur y UE eliminará impuestos a productos importados

- Publicidad -

Tras un proceso que demoró 26 años entre idas y vueltas diplomáticas, el Mercosur y la Unión Europea (UE) formalizaron este sábado un acuerdo de asociación comercial. El evento, realizado en Paraguay, marca la creación de un mercado común de 720 millones de personas, el más grande del mundo en volumen de consumidores.

El presidente Javier Milei participó como testigo de honor en el Teatro San José de Flores y confirmó que el documento será enviado de inmediato al Congreso de la Nación. El objetivo del Ejecutivo es lograr su ratificación durante las sesiones extraordinarias, buscando una victoria política rápida que valide su gestión internacional.

Qué implica esto para el bolsillo

- Publicidad -

Para el ciudadano común y las PyMEs de la Patagonia, la clave del acuerdo reside en la eliminación de aranceles. Un arancel es, básicamente, un impuesto que se cobra a un producto cuando cruza la frontera. Al eliminarlos, los productos europeos podrían ingresar al país a precios más competitivos, y las exportaciones regionales tendrían vía libre hacia el viejo continente.

Sin embargo, la letra chica será vital. Sectores productivos de Santa Cruz, como la pesca y la lana, podrían verse beneficiados por la apertura de mercados, pero la industria manufacturera local deberá competir con la tecnología europea sin la protección fiscal de antaño.

La geopolítica y las ausencias

El acto no estuvo exento de la frialdad política que caracteriza a la región actualmente. La ausencia de Luiz Inácio Lula da Silva, quien envió a su canciller en su lugar, evidenció la fractura ideológica del bloque. Mientras Santiago Peña elogiaba al mandatario brasileño, Javier Milei evitó aplaudir, manteniendo la distancia protocolar.

En su discurso, el presidente argentino alineó claramente sus intereses. Agradeció a Giorgia Meloni y celebró el accionar de Estados Unidos, marcando un contraste con la postura de los líderes europeos presentes, como António Costa, quienes abogaron por el multilateralismo frente a la “ley del más fuerte”.

El desafío legislativo

La firma en Asunción es solo el primer paso. Para que el tratado entre en vigencia real y se sientan sus efectos en la economía doméstica, debe ser aprobado por el Poder Legislativo. En un Congreso fragmentado, el oficialismo deberá negociar arduamente para que este “hito histórico” no quede trabado en la burocracia parlamentaria, tal como ocurrió en intentos anteriores. (Agencia OPI Santa Cruz)