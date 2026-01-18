Las Pastillas del Domingo: ¿Tagliotti o Tangilotti?, la Caja que no cierra, El Padrino, la ciudad donde es fácil desaparecer y Gordillo el benefactor

- Publicidad -

¿Tagliotti o Tangilotti?

Un amigo mío diría “no hay que sacarle el culo a la jeringa” y por ese motivo, aunque no es nuestra costumbre volver sobre lo mismo, nobleza obliga, cuando el deber llama y la ignorancia empuja, no podemos dejar de lado el invite a la discusión casi deontológica que nos proponen algunos al servicio de los políticos y no de “los servicios periodísticos” como escurren algunas palabras del señor Mariano Tagliotti en una apostilla que hizo en redes sociales porque claro, el periodista riogalleguense, que debo reconocer tiene un buen perfil, lamentablemente usa una camiseta política y deje de hacer periodismo; haría un buen trabajo si no tuviera resabios persecutorios–conspiranoicos, típico de aquellos que se creen muy buenos y para tapar algunos pecados propios simulan que el mundo está en contra de ellos, sacan a relucir los fantasmitas y las chicanas, lo cual le resta valentía a su apuesta acusadora porque lo hacen entre gallos y medianoche, entre palabras cortadas e insinuaciones que no termina de redondear.

Luego de dedicarnos en las redes 6 renglones en un párrafo lleno de imprecisiones, mentiras y medias palabras, Tagliotti reduce su limitada y podada prosa, propia de los que sufren del síndrome denominado “cagazo preventivo” (porque hablan a media lengua para protegerse vaya a saber qué) y dice lo siguiente:

- Publicidad -

“Como corolario. Algunos “Servicios Periodísticos” con 3000 seguidores luego de 25 años de “agencia de noticias” están preocupados por nuestra línea editorial y qué hacemos y dejamos de hacer en Primicias. A comer “Lasagna” con los 30 millones de pesos por mes de la Legislatura antes de señalar a los demás. O no, Muñoncito? La EXTORSIÓN como método para marcar la cancha de colegas que no se pegan a tus operaciones se las contás a Fontevecchia?”

Analicemos esta pieza típica de la decadencia involutiva de nuestra profesión, que no le permite al periodismo ser mejor, aún siendo una persona capaz como Tagliotti, ni renovar pergaminos y trascender más allá de las redes sociales donde la velocidad del teclado suele achatar la razonabilidad de los actos y destruye la capacidad argumentativa, más allá de exacerbar la cobardía propia de quienes no tienen mucho para decir, pero como hablar y escribir es gratis, le metemos para adelante.

Dice Tagliotti: “Como corolario. Algunos “Servicios Periodísticos” con 3000 seguidores luego de 25 años de “agencia de noticias” están preocupados por nuestra línea editorial y qué hacemos y dejamos de hacer en Primicias”.

El periodista no tuvo la hombría de nombrarme por mi apellido, utilizando subterfugios y giros elípticos para referirse a mi pasado como empleado de la SIDE por 28 años, algo que nunca oculté y sabe todo el mundo y estoy orgulloso de haber pasado por la institución, pero que él, como lo muerden en la entrepierna los enanitos verdes que lleva en el bolsillo izquierdo, pretende disimular y lo propone como un notable descubrimiento oscuro, que solo es oscuro en su mente ensobrada, por eso juega a la mancha venenosa con un misterioso acertijo y no entiendo por qué. Ni yo que tengo el conocimiento y la experiencia profesional de haber pertenecido a un organismo lamentablemente destruido, me preocupa ¿Qué será lo que lo preocupa a él, no?. Yo no tuve, ni tengo nada para esconder, nunca robé, ni maté, ni me vendí al mejor postor, siempre dije (y digo) la verdad, lo que se me canta, de quien quiero y no tengo ninguna mochila que arrastrar por la vida; ¿Él puede decir lo mismo? (grillitos…).

La “Agencia de noticias” que socarronamente menciona tratando de desvalorizar nuestro medio, es eso precisamente: un medio instalado provincial, nacional e internacionalmente desde el año 2004, fuente de todos los medios nacionales y referente del periodismo libre en Santa Cruz, al punto que cada periodista de primer nivel en el país es amigo nuestro y cuando se trata de Santa Cruz, somos un medio de consulta. Y tan distorsionada tiene la verdad de la milanesa, que no sabe contar: tenemos 21 años, no 25, pero bueno!… una mentira más entre tantas, ni se nota.

OPI es una marca registrada en el INPI, legalmente reconocida, respaldada organizacional y operativamente por una Sociedad Anónima y no estamos preocupados por la línea editorial de lo que él denomina “Primicias ya”, porque eso si que no existe, es solo un nombre de fantasía de un post en redes sociales, sin ningún tipo de rigurosidad periodística ni responsabilidad legal por cualquier cosa que dice, como estos párrafos llenos de insinuaciones y falacias que nos dedica sin nombrarnos.

Luego, Tagliotti escribe “A comer “Lasagna” con los 30 millones de pesos por mes de la Legislatura antes de señalar a los demás. O no, Muñoncito? La EXTORSIÓN como método para marcar la cancha de colegas que no se pegan a tus operaciones se las contás a Fontevecchia?”

Si algo me enseñó un profesor de Filosofía que tuve en la universidad hace varios años, es que para manejar el sarcasmo y ser irónico hay que ser inteligente. El manejo del doble sentido “no es pa´cualquiera”, requiere un proceso cerebral complejo, creativo, el manejo del pensamiento lateral, una capacidad racional por encima de la media, una habilidad cognitiva superior y la sutileza de manejar el doble sentido para que el mensaje oculto en la ironía vaya debidamente mezclado en el mensaje, lo suficientemente claro como para que el receptor más o menos despierto capte que, de manera indirecta, alguien le está diciendo que es un desastre incomparable, aún cuando el mensaje (la ofensa) suene edulcorado de pseudo-halagos o como en este caso, de implicaciones indirecta que además, son incomprensibles para alguien que no tenga conocimiento previo de la situación y los actores. ¿Está claro lo que le falta a Tagliotti para ser irónico?.

Precisamente, por la falta de capacidad para la ironía, Tagliotti que no se anima a poner mi nombre y apellido, construye una metáfora con la analogía que encontró entre mi apellido y las pastas italianas, nada novedoso ni imaginativo y luego desbarranca definitivamente cuando infiere que recibimos 30 millones de pesos de parte de la Legislatura “para señalar a los demás”. ¿A quien “Tangil-otti”? ¿A vos?. No sos tan importante para señalarte, digamos que vos te señalás solo, cuando pedís por el ingreso de tu mujer al gobierno provincial.

Justo Vidal (para quien es blanco o negro) ¿Va a pagar para que hablen mal de su gobierno…? ni Pablo Grasso, del cual es abonado el riogalleguense, sería capaz de soportar tanto.

Lo que pasa es que a “Tangil-otti” alguien muy importante de la Cámara de Diputado le hizo comer el sapo de que nos pagan 30 millones de pesos (¿?), una mentira abrumadora que armaron desde el entorno de Leguizamón como forma de molestarnos y no consiguen (siquiera) que nos pongamos serios. Pero si Tangilotti tiene pruebas, que las haga pública, cosa que nunca hará porque es imposible que muestre lo que no existe.

Lo que plantea “Tangil-otti” respecto que nos pagan para que todos los días limemos su gestión, es algo así como pensar que yo le pago a un sicario para que me pegue un tiro en la calle. Este desbarranque nos exculpa de facto de dar más explicaciones, por lo increíble del planteo. Somos el único medio, junto con Radio News que hace 21 años investigamos, hablamos, comunicamos y denunciamos a este gobierno y a los anteriores, a los diputados, a los intendentes, concejales y a cuanto espécimen político se nos cruce en el orden provincial y nacional, pero lo hacemos con nombre y apellido, no con insinuaciones, conjeturas y medias palabras.

Es de una infantilidad tan grande lo que dice “Tangil-otti”, que no resiste el mínimo análisis serio y menos aún, ensayar explicaciones que guarden coherencia sobre la incherencia. Sin duda al periodista lo usaron de arcabuz, lo cargaron por la boca y le encendieron la mecha para que dispare a cualquier lado a ver si pega un perdigón.

Y después se va al pasto totalmente cuando infiere “que extorsionamos y exponemos a colegas “ que no se pegan “a nuestras operaciones” y se las contamos a Fontevecchia” (¿?). No puedo seguir analizando los dichos de un delirante ¡Un médico por allí, por favor!.

La Caja que no cierra

Las autoridades de la Caja de Servicios Sociales parece que van por cuerda separada de la realidad. Mientras implementa la Credencial digital y difunden un video en Lenguaje de Señas para hacer todo más inclusivo y desde el aparato de comunicación del gobierno se anuncia la normalización del servicio de Integración médica y garantizan la continuidad de atención de la CSS durante el periodo de verano informando que mantendrá su operatividad habitual durante los meses de diciembre, enero y febrero, en la práctica no funciona ningún servicio “digitalizado” en la provincia, constituyendo un impedimento mayúsculo para el asociado que es rehén de un sistema de salud que no funciona, con todo cortado, deuda y faltante de medicamentos.

Y como si esto fuera poco, ayer sábado el Colegio Médico de Caleta Olivia anunció públicamente el corte de servicio a la Caja de Servicios Sociales de la provincia de Santa Cruz remarcando que a partir de mañana lunes 19 de enero 2026, el Colegio procede a cortar los servicios por tiempo indeterminado, solo atendiendo a pacientes de forma particular y solo atenderán las prestaciones de la CSS recibidas hasta el día jueves 16 de enero 2026.

El padrino de Tagliotti

(sigue la saga). Esta última semana, buscando datos sobre la novedad que dimos a conocer en “Las Pastillas” del domingo 4 de enero, cuando revelamos que el periodista Mariano Tagliotti había hecho ingresar a su esposa María Agustina Pages al Tribunal de Cuentas, arribamos a información muy importante del entorno gubernamental que nos amplió el conocimiento sobre la trama política de cómo y a través de quien se tejieron las relaciones personales de estos actores.

El ingreso de Pages al Tribunal de Cuentas fue mediante la conexión que tiene el periodista con Pablo González (FPV), quien a su vez (contrariamente a lo que muchos piensan) tiene una excelente relación de confianza y favores cruzados con el Gobernador Claudio Vidal.

El padrino político de Tagliotti entonces (Pablo González) fue el artífice del conchabo de Pages al TC, dado que Vidal fue quien le ordenó a Pedro Luxen que su cuñada, Gabriela Castro, la nombre en el cargo de muy buen salario.

El Tribunal de Cuentas de la provincia de Santa Cruz – Foto: OPI Santa Cruz/Francisco Muñoz

Una de nuestras fuentes da fe que previo al nombramiento, estuvieron reunidos en el Tribunal de Cuentas (Alberdi y España) el propio Tagliotti, su esposa, María Agustina Pages, la señora Karina Saul (esposa de Pablo González) y Gabriela Castro; allí ultimaron los detalles del ingreso de la nueva integrante al organismo auditor ¡Bienvenida!.

Por su parte, fuentes de la Legislatura provincial nos revelaron que Mariano Tagliotti, además de estar abonado a la pauta del intendente Pablo Grasso, para quien trabaja desde hace tiempo (se nota en su perfil editorial, que para nada nos preocupa como dijo él) también tendría una ayudita desde el Instituto Patria y ahora con algún compromiso con el vidalismo, que si bien en el fondo son lo mismo, funcionalmente corren por vía separadas. ¿Cómo hará el periodista para navegar en aguas compartidas y hablar mal de uno que le da de comer sin afectar al otro que le tiende la mano para que su economía familiar sea más estable?. Difícil que no se note. Quizás termine haciendo policiales, medio ambiente y turismo como otros tantos medios que tiene la boca cerrada porque no pueden informar sobre el acontecer político de la provincia. Veremos.

Ciudad donde es fácil “desaparecer”

Río Gallegos parece el Triángulo de las Bermudas, todas las semanas hay un desaparecido y la policía y la justicia no parece tener los medios para resolver el problema. El ícono de esas desapariciones fue la Marcela López ocurrida el 22 de mayo de 2021 y de lo cual van a cumplirse cinco años sin que la verdad de lo ocurrido haya salido a la luz.

Pese al total hermetismo del gobierno, la policía y la Justicia de Santa Cruz, ayer sábado fue encontrado semienterrado un cuerpo en una estancia cercana a Guer Aike, la cual no hemos podido (hasta el momento) precisar los detalles del hallazgo.

De acuerdo a fuentes policiales, los restos óseos fueron levantados del terreno y trasladados en total reserva a Río Gallegos, donde serán examinados para determinar si se trata de un hombre o una mujer y con las muestras de ADN, establecer si pertenece a una de las tantas víctimas de desapariciones que tiene la ciudad capital de la provincia.

Buscan intensamente a un trabajador vial que se ausentó de un centro de salud

Las mismas fuentes nos indicaron que las hijas de Marcela López se acercaron a la policía tratando de establecer si los restos podrían pertenecer a su madre, pero no obtuvieron (aún) ninguna respuesta ni fueron atendidas por la autoridad judicial que aún tiene durmiendo el expediente sobre la desaparición forzada de la vecina de nuestra ciudad, hecho rodeado de alternativas graves y llamativas que ya hemos mencionado en varios informes.

Recordemos que ya han desaparecido Gabriel Mileca, Carlos Agustín Vera y otros que permanecen desaparecidos de antes son Nelson Ariel Romero, Marcelo Alejandro Cárdenas, Luis Alberto González y la propia Marcela López, sin que hasta el momento haya una explicación satisfactoria para las familias en cuanto a las formas y circunstancias en que ocurrieron estos lamentables hechos.

Gordillo el benefactor

El Interventor Pablo Gordillo le dio “Dedicación Funcional” a todas las mujeres de la Administración del yacimiento, un total de 27 aproximadamente. Con esta medida colectiva, los salarios de las empleadas suben significativamente por cuanto esta categoría impacta con un buen porcentaje de incremento sobre los sueldos, los cuales se equiparan con el nivel de un supervisor.

Gordillo que huele su retirada, es acusado internamente de estar destruyendo la empresa, inflando el organigrama, cooptando favores de sectores sindicales, cerrando negocios nunca debidamente aclarados e indican las fuentes que mantiene reuniones políticas permanentes en Buenos Aires porque se infiere que en el mes de marzo podría haber novedades sustanciales de la nueva conformación empresaria de la ahora Carboeléctrica de Río Turbio.

No son pocos los que creen que Pablo Gordillo intenta asegurar su futuro político (o su seguridad judical), no olvidemos su estrecha vinculación con Máximo Kirchner y el coqueteo que tiene con sectores del gobierno nacional, ya sea para conformar el Directorio de la nueva empresa (lo cual no sería posible, en virtud de quienes se disputan el puesto), acomodarse en algún cargo equivalente o bien filtrarse en alguna lista de cara al 2027. Lo importante es subsistir y si es posible, que la justicia no meta la nariz en el pasado reciente. (Agencia OPI Santa Cruz)