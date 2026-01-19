El FMI proyecta un crecimiento local del 4 por ciento superior a la media global

- Publicidad -

Los cálculos técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) ratificaron las proyecciones para la economía argentina, estimando un crecimiento sostenido del 4% tanto para 2026 como para 2027. El reporte técnico desglosa un escenario donde el rendimiento local se desacopla de la tendencia regional y supera el promedio de expansión mundial.

El documento “Panorama Económico Mundial” (WEO) establece una métrica comparativa que posiciona al país por encima de la media global. Mientras el mundo proyecta un crecimiento del 3,3% para 2026 y del 3,2% para 2027, la Argentina mantendría una tasa superior en ambos períodos.

La auditoría de los datos regionales expone la siguiente disparidad en el bloque:

- Publicidad -

Argentina : Proyección de crecimiento del 4% .

: Proyección de crecimiento del . Promedio América Latina y el Caribe : Se estima un avance del 2,2% (2026) y 2,7% (2027).

: Se estima un avance del (2026) y (2027). Brasil : Desaceleración al 1,6% en 2026 con un leve repunte al 2,3% en 2027.

: Desaceleración al en 2026 con un leve repunte al en 2027. México: Tasas moderadas del 1,5% y 2,1% respectivamente.

Posicionamiento en el tablero global

Dentro del análisis de las 30 economías que concentran la mayor porción del PBI mundial, los datos del organismo ubican a la Argentina como la undécima economía con mayor proyección de crecimiento.

Este indicador coloca al país en el lote de mercados emergentes de alto dinamismo, aunque aún por debajo de potencias en desarrollo que lideran la tabla. Según el WEO, las tasas locales solo son superadas por India, Filipinas, Indonesia, Egipto, China y Arabia Saudita, naciones que mantienen ritmos de expansión agresivos en sus respectivas regiones.

La validación de estas cifras dependerá estrictamente del cumplimiento de las metas fiscales y la sostenibilidad del programa vigente, en un contexto donde el organismo ya había evaluado el desempeño de 2025 como base para estas proyecciones bianuales. (Agencia OPI Santa Cruz)