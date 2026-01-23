Eximen de impuestos a damnificados por el desplazamiento de suelo en Comodoro Rivadavia

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia sesionó en comisión de receso para aprobar una norma que busca eximir de impuestos municipales a las familias perjudicadas por el desplazamiento del cerro Hermitte que afectó a varios barrios de la ciudad.

El proyecto de ordenanza surgió del trabajo conjunto entre el bloque Arriba Chubut y el viceintendente Maximiliano Sampaoli.

Para ello, se contempla la exención del Impuesto Automotor por un plazo de seis meses.

Los concejales argumentaron que el proyecto “se trata de una medida de alivio concreto que permite que esos recursos permanezcan en los hogares afectados y puedan destinarse prioritariamente a la atención inmediata de necesidades básicas”.

La comisión de receso es un mecanismo institucional que permite abordar temas de urgencia mientras el Concejo Deliberante no se encuentra en su periodo de sesiones ordinarias.

El proyecto fue aprobado este jueves “reafirmando nuestro compromiso de estar cerca cuando más se necesita”. (Agencia OPI Chubut)