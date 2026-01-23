Milei viaja a Mar del Plata para buscar apoyo callejero

- Publicidad -

Apenas aterrizado de Suiza y tras codearse con la élite financiera en Davos, el presidente Javier Milei no pierde tiempo y retoma la iniciativa política doméstica. Este lunes, el mandatario desembarcará en Mar del Plata para reactivar el denominado “Tour de la Gratitud“, una movida que busca medir y capitalizar el termómetro social en plena temporada de verano, mientras en los despachos de Buenos Aires se juega el verdadero partido: la aprobación de las reformas estructurales.

El jefe de Estado, quien llegó al país esta mañana a las 06:26 tras una escala en Gran Canaria, tiene previsto un encuentro directo con la gente el lunes a las 20:30 en la esquina de Güemes y Avellaneda. La estrategia de La Libertad Avanza (LLA) es clara: reafirmar el “rumbo del Gobierno” en la calle, buscando un respaldo popular que sirva de contrapeso a la resistencia sindical y legislativa.

Fiesta libertaria y guiños teatrales

La agenda en la ciudad balnearia combina gestión política con el espectáculo. El martes, Milei será la figura central de “La Derecha Fest”, una convención que aglutina al núcleo duro del conservadurismo y el libertarismo argentino. Además, se espera su presencia en el teatro para ver “La Libertad Avanza”, la obra de su expareja Fátima Flores, un show cargado de referencias a la gestión actual.

La rosca política no se toma vacaciones

Sin embargo, detrás de las luces del teatro y los actos públicos, la maquinaria gubernamental trabaja a contrarreloj. Mientras el Presidente se muestra en la costa, la mesa política liderada por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se reunirá el mismo lunes con un objetivo pragmático: “aceitar” los mecanismos para conseguir los votos en el Congreso.

La prioridad absoluta es la reforma laboral. El Ejecutivo necesita destrabar los proyectos enviados a extraordinarias que hoy encuentran un freno en la oposición y los gremios. Para las provincias patagónicas, y especialmente para Santa Cruz, el resultado de estas negociaciones es vital: definirá el futuro de los convenios colectivos en industrias claves como el petróleo y la pesca, sectores donde la tensión entre flexibilización y derechos adquiridos está al rojo vivo.

El contraste es evidente: mientras Milei busca la foto del consenso popular en Mar del Plata, su gabinete afila el lápiz para garantizar que la “transformación” prometida tenga el sustento legislativo que, hasta ahora, se le hace cuesta arriba. (Agencia OPI Santa Cruz)