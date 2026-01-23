Trece provincias arrancan el año con vencimientos en dólares y pocas reservas líquidas

- Publicidad -

Las cuentas públicas subnacionales inician el ejercicio fiscal con una presión inmediata sobre sus reservas en moneda dura. Trece jurisdicciones argentinas acumulan obligaciones financieras que, en conjunto, poseen una cobertura del 61% gracias a un stock de depósitos de US$1.507 millones. Esta cifra global, sin embargo, esconde una peligrosa asimetría: mientras un solo distrito concentra la liquidez, el resto deberá salir al mercado o reestructurar para no caer en cesación de pagos.

El informe técnico elaborado por Politikon Chaco, cruzando datos de los ministerios de economía locales y el Banco Central de la República Argentina (BCRA) a noviembre de 2025, revela la fragilidad de las tesorerías provinciales. Los gobiernos deberán gestionar divisas adicionales o “topear” deudas viejas con nuevas emisiones, una mecánica que se vuelve costosa en un escenario de ingresos fiscales debilitados.

Disparidad financiera y el salvavidas de las regalías

El desglose de los números muestra ganadores y perdedores claros en la carrera por la solvencia inmediata:

- Publicidad -

CABA (La excepción): La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ostenta una posición de holgura técnica envidiable. Sus depósitos ascienden a US$934,7 millones , cubriendo 2,5 veces sus obligaciones de US$376,8 millones . Esta liquidez fue inyectada artificialmente por la colocación del bono BDC33 por US$600 millones en noviembre pasado.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires ostenta una posición de holgura técnica envidiable. Sus depósitos ascienden a , cubriendo 2,5 veces sus obligaciones de . Esta liquidez fue inyectada artificialmente por la colocación del bono por en noviembre pasado. Buenos Aires (El gigante): La provincia gobernada desde La Plata enfrenta el mayor volumen nominal de vencimientos con US$784 millones . Su ratio de cobertura es apenas del 30%, lo que augura tensiones de caja.

La provincia gobernada desde La Plata enfrenta el mayor volumen nominal de vencimientos con . Su ratio de cobertura es apenas del 30%, lo que augura tensiones de caja. Córdoba: Con vencimientos por US$225,9 millones, la provincia mediterránea ya activó mecanismos de mercado. En julio colocó US$750 millones para recomprar deuda vieja (CO24D) y busca otros US$500 millones para limpiar el remanente.

Para las provincias patagónicas y del norte, la lectura de los datos requiere una lupa adicional. El informe ubica a Chubut, Neuquén, Tierra del Fuego, Chaco, Entre Ríos, Salta y Santa Fe en un grupo con cobertura líquida cercana a cero.

Sin embargo, hay un matiz contractual clave para la región sur: la garantía de regalías. En los casos de Chubut, Neuquén y Tierra del Fuego, la deuda está atada a los ingresos por hidrocarburos, lo que ofrece un paracaídas que no tienen las provincias del norte, aunque compromete recursos naturales futuros. Por su parte, el dato de Santa Fe es engañoso, ya que no contabiliza una emisión reciente de US$800 millones realizada en diciembre de 2025 que oxigena sus cuentas.

El acceso al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) sigue habilitado normativamente, pero la restricción es operativa: comprar los dólares oficiales demanda una erogación de pesos que muchas tesorerías hoy no tienen. Mientras La Rioja continúa en default y fuera del mapa de crédito, distritos como Entre Ríos y Chubut ya evalúan emisiones internacionales para estirar los plazos de pago y evitar el ahogo financiero a corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)