El récord de diciembre donde se gastaron más de USD 100 millones en plataformas extranjeras

- Publicidad -

Bajo el argumento oficial de ampliar la oferta y reducir los precios internos, la salida de divisas por el circuito de compras minoristas se aceleró a niveles inéditos. Los datos del Indec revelan que las importaciones bajo el régimen ‘puerta a puerta’ totalizaron US$ 894 millones en 2025, una cifra que expone la magnitud del flujo de dinero hacia el exterior en detrimento del comercio local.

El comportamiento del consumidor valida este drenaje de recursos. Los productos importados para uso personal registraron un aumento del 275% el año pasado. Lejos de detenerse, la tendencia se profundizó sobre el cierre del ejercicio, ya que solo en diciembre se alcanzó un máximo histórico mensual que superó los USD 100 millones. La estabilidad cambiaria y la diferencia de precios, que llega hasta el 60% frente a la industria nacional, actúan como el principal motor de esta conducta.

Las plataformas asiáticas y la logística del consumo

El desembarco agresivo de jugadores como Temu, Shein y AliExpress, sumado a la presencia de Amazon, reconfiguró el mapa de consumo. Los usuarios priorizan la conveniencia económica y el acceso a catálogos que no existen en el país. El listado de los 10 productos más demandados lo encabeza el rubro de ropa y calzado, mercadería que, según el informe, comienza a verse incluso en zonas comerciales tradicionales como la avenida Avellaneda en el barrio de Caballito.

- Publicidad -

Detrás de la indumentaria aparecen celulares, computadoras y consolas de videojuegos, seguidos por artículos de hogar, muebles y cosmética. Para sostener este volumen, el Correo Argentino mantiene su posición dominante, aunque empresas privadas como Andreani ya lanzaron servicios de courier específicos para traer cargas desde Estados Unidos y China.

El gobierno defiende esta política asegurando que la rebaja de aranceles y la competencia disciplinarán los precios internos. Sin embargo, la realidad muestra que el 8% de los argentinos realizó su primera compra internacional online en 2025 , consolidando un hábito que promete repetirse este año si el mercado asiático continúa abaratando sus costos de producción. (Agencia OPI Santa Cruz)