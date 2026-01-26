Delcy Rodríguez afirma que Venezuela resolverá crisis con política propia

- Publicidad -

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó durante un acto público en la refinería de Puerto La Cruz que el conflicto histórico con los Estados Unidos debe resolverse estrictamente a través de los canales de la diplomacia bolivariana. En un discurso dirigido a los trabajadores petroleros del noreste del país, la mandataria interina subrayó que su administración está dispuesta a un diálogo directo y cara a cara con el gobierno estadounidense para dirimir las controversias actuales. Rodríguez enfatizó que el objetivo primordial de esta postura es garantizar la paz y la tranquilidad del territorio nacional, asegurando que el pueblo venezolano no tiene miedo de enfrentar esta etapa política.

El pronunciamiento oficial se produce en un contexto de extrema tensión tras los eventos ocurridos el pasado 3 de enero, cuando fuerzas militares estadounidenses ejecutaron una operación en Caracas que resultó en la captura del presidente Nicolás Maduro y la primera dama Cilia Flores. Rodríguez calificó aquella acción como una agresión militar sin precedentes contra una capital sudamericana, describiendo el suceso como el enfrentamiento a una situación de guerra dirigida contra la población en condiciones de total desigualdad. La funcionaria remarcó que Caracas y otras ciudades venezolanas debieron afrontar lo que definió como la faceta más oscura de la intervención exterior.

En su intervención, la titular del Ejecutivo interino hizo un llamado vehemente a la unidad nacional para resolver las divergencias internas mediante la actividad política soberana, rechazando cualquier tipo de injerencia extranjera en la toma de decisiones. Rodríguez instó a los actores locales a ejercer una política con identidad nacional que ponga fin a lo que denominó como órdenes provenientes de Washington dirigidas a dirigentes políticos venezolanos. La mandataria sostuvo que los conflictos y las diferencias propias del país deben ser gestionados exclusivamente por los venezolanos, apelando a la construcción de un frente común ante la crisis diplomática y militar.

La estrategia de la diplomacia bolivariana se presenta así como la herramienta central del gobierno encargado para gestionar la crisis con la administración estadounidense tras la remoción forzada de Maduro. Al vincular la resolución de controversias con la estabilidad interna, Rodríguez busca consolidar un liderazgo basado en la resistencia política y la negociación internacional bajo sus propios términos. La comparecencia en la infraestructura petrolera estratégica refuerza el mensaje de control institucional en un momento donde la soberanía y la resolución de conflictos internos se han convertido en los ejes prioritarios de la agenda gubernamental. (Agencia OPI Santa Cruz)