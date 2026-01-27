Audios revelan red de corrupción en el Banco Central

- Publicidad -

La justicia federal investiga una presunta estructura de corrupción dentro del Banco Central que facilitó el acceso irregular al dólar oficial. La causa sumó grabaciones donde una inspectora admite que las autoridades superiores ignoraron las denuncias internas.

Durante la gestión de Miguel Ángel Pesce, la narrativa oficial sostenía que los controles sobre el acceso al Mercado Único y Libre de Cambios eran estrictos y transparentes. No se informaron irregularidades sistémicas en el asesoramiento a financieras privadas.

Sin embargo, las grabaciones en manos del juez Sebastián Casanello exponen una realidad distinta. En una charla del 1 de febrero de 2025, una funcionaria del Central admite que había gente “entongada” en la jerarquía, es decir, involucrada en negocios ilícitos para beneficio propio.

El impacto en la transparencia

El arrepentido Sebastián Smith entregó pruebas sobre cómo se asesoraba a socios del financista Elías Piccirillo. Los datos indican que se facilitaba el dólar oficial, aquel que cuesta menos que el del mercado libre, cuando la diferencia de precio superaba el 100%.

La justicia ya ordenó allanamientos a cinco funcionarios de la entidad monetaria. Se secuestraron teléfonos y computadoras para determinar por qué las denuncias fueron frenadas por la línea técnica mientras el país enfrentaba una crisis de reservas de divisas. (Agencia OPI Santa Cruz)