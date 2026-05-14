YPF aumenta las naftas el jueves 14 de mayo tras el alza del crudo

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YPF incrementa desde el jueves 14 de mayo el precio de sus combustibles un 1% en todo el país. La petrolera estatal optó por un ajuste mínimo inicial mientras extiende el congelamiento de los valores por un plazo de 45 días adicionales para contener el traslado de la cotización internacional del crudo.

El esquema técnico se apoya en la implementación de un “buffer de precios“. Este mecanismo funciona como una cuenta compensadora donde la compañía absorbe temporalmente el desfasaje entre el precio local y el internacional. El CEO de la firma, Horacio Marín, confirmó que la empresa recuperará este ingreso diferido una vez que finalice el conflicto en Medio Oriente.

La hoja de ruta financiera de la petrolera revela una brecha creciente en los costos operativos. Los datos técnicos de la compañía exponen los siguientes indicadores:

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El crudo Brent cotiza por encima de los U$S 100 por barril.

cotiza por encima de los por barril. Los combustibles acumulan una suba superior al 23% desde el inicio del conflicto bélico.

desde el inicio del conflicto bélico. Existe un atraso remanente del 15% sobre los precios finales en surtidor.

La administración de YPF admitió que el congelamiento actual no representa una cancelación de los aumentos, sino una postergación. El plan de la empresa consiste en mantener constantes los precios tras la normalización del mercado externo para capturar la rentabilidad que hoy resigna para no afectar la demanda inmediata.

En las provincias patagónicas, el impacto será discrecional mediante el sistema de micropricing. Esta herramienta permite a la petrolera establecer precios diferenciales por zonas geográficas, corredores logísticos y franjas horarias. La medida busca maximizar la rentabilidad de acuerdo con los niveles de oferta y demanda específicos de cada localidad.

Marín justificó la decisión a través de canales digitales, donde definió la maniobra como un compromiso para preservar la demanda en un esquema de libre mercado. La petrolera asegura que el diferimiento de los ingresos no generará perjuicios a sus accionistas, aunque la cuenta compensadora acumulará el saldo pendiente de ese 15% no trasladado. (Agencia OPI Santa Cruz)