Avanzan las obras en el puente sobre el río Santa Cruz

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La Dirección Nacional de Vialidad anunció que se avanza en los trabajos de reparación del puente ubicado sobre el río Santa Cruz en la Ruta Nacional N°3 en el tramo comprendido entre la localidad de Comandante Luis Piedra Buena y el empalme con la Ruta Provincial 9.

El organismo nacional indicó que las obras “avanzan conforme a la planificación prevista y forman parte de una intervención clave para mejorar las condiciones estructurales y operativas de una de las infraestructuras viales más importantes de la provincia de Santa Cruz”.

Los trabajos se iniciaron en marzo y ya se ejecutaron “800 metros cuadrados de hormigonado sobre un total proyectado de 1.500 metros cuadrados por carril”.

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Vialidad Nacional anunció que ya se concretó “el izaje del sector considerado más crítico de la estructura. Además, la reparación del dado de apoyo se encuentra prácticamente finalizada en el primer tramo intervenido, que comprende 100 metros lineales de una extensión total de 400 metros que posee el puente”.

También se realizaron tareas vinculadas al sistema de desagüe donde se retiraron y reemplazaron “aproximadamente 80 caños, con el objetivo de optimizar el funcionamiento hidráulico de la estructura”. (Agencia OPI Santa Cruz)