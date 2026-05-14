Chubut reabrirá la discusión paritaria con los gremios docentes

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(OPI Chubut) – La Asociación de Trabajadores de la Educación del Chubut (ATECH) aseguró que el gobierno provincial reabrirá la discusión paritaria el próximo 18 de mayo tras el rechazo del gremio docente mayoritario y tras días de protesta y medidas de fuerza.

La convocatoria la informó la Secretaría de Trabajo y desde ATECH señalaron que la necesidad de reabrir la discusión salarial.

El secretario general de la Regional Oeste de ATECH, Martín Penna dijo que “después de bastante discusión conseguimos la mesa paritaria para el lunes 18. Intentamos que fuera antes, pero había una grilla de paritarias que el Gobierno está cerrando esta semana”.

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ATECH dijo que el objetivo central “es una recomposición salarial que permita a los trabajadores de la educación acercarse al valor de la canasta básica total que supera actualmente los 1.500.000 pesos”.

“Queremos volver a sentarnos, revisar todas las cuestiones que se fueron dando y exigir nuevamente un salario digno que alcance para comer”, manifestó Penna. (Agencia OPI Chubut)