Luis Gallardo reemplazará a Pedro Luxen en la legislatura provincial

El diputado provincial Pedro Luxen será reemplazado por el dirigente Luis Gallardo en la banca de la legislatura provincial una vez que el actual legislador asuma como nuevo Jefe de Gabinete del gobierno de Santa Cruz.

Luxen reemplazará a Daniel Álvarez quien dejó el cargo a principios de enero de 2026 y será un nuevo cambio de gabinete del gobierno que conduce Claudio Vidal.

Luis “Chino” Gallardo es un dirigente del partido SER y actual jefe del Distrito Vial Puerto Deseado.

Gallardo fue concejal de Puerto Deseado y reemplazará a Luxen una vez que se apruebe su renuncia a la banca que pertenece al bloque oficialista Por Santa Cruz en la Cámara de Diputados. (Agencia OPI Santa Cruz)