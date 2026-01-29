Milei llamó Don Chatarrín a Paolo Rocca tras perder licitación

- Publicidad -

La relación entre el Poder Ejecutivo y el sector empresarial más poderoso del país atraviesa su momento de mayor tensión. El presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para atacar directamente a Paolo Rocca, CEO de Techint, tildándolo de “empresario prebendario” y adoptando el apodo de “Don Chatarrín”.

Esta confrontación no es casual y surge tras una derrota comercial clave para el holding argentino en la licitación de caños para el gasoducto de Vaca Muerta. A continuación, los datos frente a la narrativa oficial:

Lo que dice el Gobierno : El mandatario sostiene que Rocca apostó al fracaso de la gestión libertaria en las elecciones de septiembre y que ahora intenta condicionar al poder político mediante “operaciones y lobby”.

: El mandatario sostiene que apostó al fracaso de la gestión libertaria en las elecciones de septiembre y que ahora intenta condicionar al poder político mediante “operaciones y lobby”. Lo que muestran los datos : Según el ministro Federico Sturzenegger , la empresa de Rocca perdió la licitación porque la oferta de una compañía de la India fue un 40% más barata.

: Según el ministro , la empresa de perdió la licitación porque la oferta de una compañía de la fue un más barata. La reacción de la empresa: Ante la pérdida del contrato, Techint dejó trascender que podría aplicar un recurso antidumping (una medida para castigar precios artificialmente bajos de competidores extranjeros) para frenar el avance de la firma india.

La gestión nacional busca demostrar que el esquema de “aprietes” clásicos ya no funciona para obtener contratos estatales. Para la Patagonia, este conflicto es central: de la eficiencia y rapidez de estas obras depende la capacidad de transporte de gas y el ingreso de divisas por exportaciones energéticas.



El tono del presidente, basado en el uso de militantes digitales para viralizar críticas, marca un quiebre con el tradicional trato protocolar hacia el “Círculo Rojo”. Milei ha dejado claro que, en su administración, la competencia de precios está por encima de las relaciones históricas con los capitanes de la industria nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)