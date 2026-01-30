Venezuela aprueba ley para permitir inversión privada en petróleo

- Publicidad -

La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad una reforma estratégica a la Ley de Hidrocarburos que habilita la participación directa de inversiones privadas en la industria petrolera del país. La medida surge como una de las exigencias impuestas por el gobierno de los Estados Unidos tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en Caracas, marcando un giro radical en la política energética regional. Según el presidente del parlamento, Jorge Rodríguez, la modificación legislativa busca otorgar competitividad a la contratación de empresas nacionales y extranjeras para la explotación de recursos en una nación que posee las reservas probadas de crudo más grandes del planeta.

La nueva normativa entrará en vigor una vez que sea ratificada por la jefa de Estado interina, Delcy Rodríguez, quien ya ha manifestado su respaldo explícito a los cambios propuestos. Esta reforma legal otorga a las compañías internacionales que operen bajo la modalidad de empresas conjuntas con la estatal petrolera un control significativamente mayor sobre los proyectos productivos, además de garantizar un acceso más directo y fluido a las ganancias derivadas de las ventas de hidrocarburos. El objetivo central comunicado por el legislativo es revertir décadas de un estricto control estatal que limitó severamente la entrada de capitales externos al sector primario de la economía venezolana.

El cambio de paradigma responde también a la presión ejercida por el mandatario de los Estados Unidos, Donald Trump, quien ha instado a las petroleras estadounidenses a invertir en las vastas reservas venezolanas bajo este nuevo marco jurídico. Jorge Rodríguez enfatizó que la apertura busca atraer los capitales que abandonaron el territorio tras las políticas de nacionalización implementadas durante la administración de Hugo Chávez. La transparencia en la gestión de estos recursos y la seguridad jurídica para los inversores internacionales se presentan ahora como los pilares de esta transición forzada por el contexto político actual.

La celeridad de la aprobación parlamentaria y el consenso unánime dentro de la Asamblea de mayoría oficialista subrayan la urgencia de reconfigurar la estructura económica de la industria hidrocarburífera. Con esta ley, Venezuela intenta desmantelar el andamiaje burocrático que impedía la rentabilidad de las inversiones extranjeras, priorizando la reactivación de la producción sobre el control ideológico del recurso. La validación final por parte del poder ejecutivo interino consolidará un escenario donde las reglas del mercado global vuelven a regir sobre el patrimonio energético más importante de Sudamérica. (Agencia OPI Santa Cruz)