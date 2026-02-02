Luis Caputo rechaza una guerra con el grupo Techint

- Publicidad -

El Ministro de Economía, Luis Caputo, informó que la reciente licitación de caños para Vaca Muerta alcanzó un precio de 1.400 dólares por tonelada, frente a los 4.000 dólares pagados anteriormente.

El funcionario explicó que el ahorro impacta directamente en la viabilidad de las obras de infraestructura energética en la Patagonia. Luis Caputo aclaró que la derrota de Techint frente a la empresa india Welspun Corp no representa un conflicto personal con Paolo Rocca, sino un cambio hacia un esquema donde el sector privado financia las obras sin cargar el costo al Estado.

El titular de Hacienda calificó como un “relato zonzo” la idea de un enfrentamiento con el empresariado nacional. Sin embargo, remarcó que la adaptación al nuevo modelo de incentivos es necesaria para competir en las próximas licitaciones, que serán entre cuatro y cinco veces más grandes que la actual.

- Publicidad -

En materia financiera, el ministro detalló la operación de 808 millones de dólares con el Tesoro de Estados Unidos. Aseguró que se trata de una compra técnica de Derechos Especiales de Giro (DEG) para cumplir con los intereses del FMI, descartando que se trate de un nuevo endeudamiento para el país.

El costo de la tonelada de caño bajó de 4.000 dólares a 1.400 dólares .

a . La operación con Estados Unidos para pagar al FMI suma 808 millones de dólares .

para pagar al suma . La provisión de materiales para el gasoducto será financiada íntegramente por privados.

La normalización de los costos de infraestructura energética y el cumplimiento de las metas fiscales buscan, según el Gobierno, generar las condiciones para una baja de impuestos y la reactivación del empleo formal en el corto plazo. (Agencia OPI Santa Cruz)