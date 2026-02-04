El dólar blue perfora los 1.450 pesos y corta una racha de ocho subas consecutivas

- Publicidad -

Después de siete jornadas de presión constante, el mercado cambiario dio un respiro técnico este miércoles. El dólar blue retrocedió hasta los $1.450, marcando su valor más bajo desde mediados de diciembre y quebrando una tendencia alcista que amenazaba con recalentar los precios internos.

La caída no fue aislada. En el segmento mayorista, la divisa bajó $5 para cerrar en $1.446, una cifra que los operadores miran con lupa: hoy la brecha respecto al techo de la zona de no intervención, situado en $1.567,85, es del 8,6%. Esta distancia le otorga al BCRA un margen de maniobra que no tenía al comenzar el año.

La banda de flotación se estira frente a la inflación

El ajuste de la banda cambiaria no es caprichoso. En enero, el límite superior se amplió un 2,4%, replicando exactamente el índice inflacionario de noviembre pasado. Bajo este esquema de flotación administrada, el Gobierno busca que el tipo de cambio no se convierta en el ancla que luego genere un salto brusco (devaluación) por atraso.

El impacto en las diferentes ventanillas:

Banco Nación : La cotización minorista bajó a $1.465 .

: La cotización minorista bajó a . Dólar Tarjeta : Se mantiene como el más caro del sistema a $1.904,50 , incluyendo el recargo del 30% de Ganancias.

: Se mantiene como el más caro del sistema a , incluyendo el recargo del de Ganancias. Dólares Financieros: El MEP operó a contramano con una leve suba del 0,6% ($1.458,52), mientras que el Contado con Liquidación (CCL) rozó los $1.500.

Pese a la baja del informal, el costo para el turismo y los consumos en el exterior sigue siendo el torniquete más fuerte que aplica el Palacio Hacienda para evitar la sangría de reservas, manteniendo una diferencia de casi $450 entre el billete de calle y el que se liquida en los resúmenes de tarjeta. (Agencia OPI Santa Cruz)