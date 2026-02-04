El nuevo documento de identidad busca frenar las falsificaciones

- Publicidad -

La gestión nacional decidió dar un giro técnico en la identificación de los ciudadanos. El presidente Javier Milei encabezó el acto donde se presentó el nuevo DNI electrónico y la actualización del pasaporte argentino.

El propio mandatario estrenó el documento durante la ceremonia oficial. Lo acompañaron Karina Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.

Sucede que esta iniciativa busca colocar al país en el podio de la confiabilidad documental. El Gobierno informó que el proceso forma parte de una modernización integral para alcanzar los estándares de seguridad más altos del mundo.

La gran novedad reside en el material de fabricación. El nuevo DNI se fabrica en policarbonato, un componente que estira la vida útil de la tarjeta y permite la inclusión de un chip electrónico seguro.

El punto es que este dispositivo guarda los datos del titular de manera encriptada. Esto permite que la identidad se valide sin necesidad de consultar bases de datos externas en cada trámite.

Para el ciudadano común, esto significa una barrera infranqueable ante el delito. Las autoridades aseguran que la incorporación de esta tecnología hace que la falsificación sea prácticamente imposible en el territorio nacional.

La reforma también alcanzó al pasaporte argentino. El documento de viaje ahora suma páginas de policarbonato y un sistema de grabado láser en la hoja donde figuran los datos personales.

Esta actualización incorpora elementos de seguridad que no siempre están a la vista del ojo humano. Con estos cambios, el documento de viaje se alinea finalmente con los sistemas que utilizan las naciones más avanzadas. (Agencia OPI Santa Cruz)