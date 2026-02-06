Salud ejecuta campaña de vacunación obligatoria para gestantes

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Secretaría de Salud del Chubut, inició la ejecución de la Campaña de Vacunación 2026 contra el Virus Sincicial Respiratorio (VSR), una estrategia dispuesta por el Ministerio de Salud de la Nación. Desde el comienzo de la implementación el pasado 12 de enero, los registros oficiales indican que se han aplicado 241 dosis a personas gestantes que transitan el octavo mes de embarazo en las diversas localidades de la provincia. La medida responde a la incorporación de esta inmunización en el Calendario Nacional, con un cronograma de aplicación que se extenderá de forma obligatoria hasta el próximo 31 de agosto.

El despliegue operativo de la cartera sanitaria provincial se concentra en la distribución de insumos y la organización de los vacunatorios para garantizar la cobertura en el periodo de mayor vulnerabilidad epidemiológica. La estrategia técnica establece que la vacunación debe realizarse estrictamente entre las semanas 32 y 36,6 de gestación, intervalo que permite la transferencia de anticuerpos al recién nacido. Esta intervención clínica busca mitigar el impacto del VSR, agente identificado como el principal causante de cuadros de Bronquiolitis, Neumonía e Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en lactantes menores de seis meses.

La logística actual en el territorio chubutense depende de la identificación activa de las pacientes en los controles prenatales habituales. Los equipos de salud han articulado tareas entre las Maternidades, los Servicios de Obstetricia y los Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) para captar a la población objetivo. Según el reporte oficial, el avance de la campaña hasta la fecha se sustenta en la disponibilidad de dosis gratuitas en todos los puntos de vacunación de la provincia, donde no se requiere la presentación de indicación médica para acceder al biológico.

Pese a que las autoridades presentan el número de 241 vacunas aplicadas como un avance en la estrategia, el cumplimiento de los objetivos de reducción de morbimortalidad dependerá de la continuidad operativa durante los meses críticos de circulación viral. La Secretaría de Salud de la provincia mantiene la obligatoriedad de la difusión en los servicios de atención prenatal para asegurar que el universo de personas gestantes cumpla con el criterio de edad gestacional antes de la fecha límite fijada por Nación para el cierre de la campaña invernal. (Agencia OPI Chubut)