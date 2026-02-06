Se aprobó el Presupuesto municipal 2026, pero deberá pedir autorización para endeudarse

- Publicidad -

El Concejo Deliberante de Río Gallegos aprobó en sesión extraordinaria el Presupuesto municipal 2026, la tarifaria municipal que comprende la actualización de impuesto y tasas, pero el oficialismo no logró los votos para imponer el artículo que permitía al intendente Pablo Grasso tomar deuda sin que pase por el cuerpo deliberativo.

Con la presencia del jefe de Gabinete municipal, Diego Robles, los concejales debatieron sobre los alcances del proyecto de Presupuesto General previsto para el ejercicio financiero 2026.

El proyecto prevé el cálculo de recursos y gastos por un total de $146.323.497.214 fue aprobado por mayoría y la abstención del bloque de SER Santa Cruz.

La iniciativa presentada por Grasso estima un déficit operativo de más de $14.500 millones, donde los ingresos corrientes no alcanzan a cubrir los gastos de funcionamiento.

La estructura administrativa fija una planta de 3.904 trabajadores, de los cuales 605 son cargos del gabinete municipal.

El oficialismo no pudo sostener el artículo que autorizaba al Departamento Ejecutivo Municipal a tomar deuda mediante alguna línea de crédito o leasing por un monto equivalente a “cuatro masas salariales brutas”, es decir, unos $22.000 millones.

Si la gestión de Grasso prevé endeudarse deberá pedir autorización al Concejo Deliberante especificando la herramienta financiera que vaya a utilizar.

La ordenanza faculta al Ejecutivo a reestructurar partidas y ampliar el presupuesto de manera automática si la recaudación o la inflación superan las metas previstas, sin necesidad de volver a pasar por el recinto legislativo.

En la sesión se aprobaron las alícuotas del Impuesto Patente Automotor y la Patente de Bebidas Alcohólicas se aprobaron por mayoría, donde habrá beneficios para pago único y descuentos por buen contribuyente. (Agencia OPI Santa Cruz)