México detiene a presunto líder pandillero de El Salvador

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Fuerzas federales coordinadas ejecutaron una orden de aprehensión internacional contra un señalado cabecilla criminal reclamado por la justicia salvadoreña por homicidios reiterados, agresiones sexuales y narcotráfico transnacional.

El despliegue de las fuerzas de seguridad de México derivó en la captura de un presunto mando de la organización criminal transnacional Mara 18, requerido por los tribunales de El Salvador bajo acusaciones de participar en al menos 15 homicidios, según confirmó en un informe oficial emitido recientemente el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.

El procedimiento táctico tuvo lugar en la ciudad de Villahermosa, capital del estado de Tabasco, donde las dependencias intervinientes aseguraron al sospechoso identificado con el alias de “El Cabra”. La orden de captura internacional tramitada por las autoridades salvadoreñas consigna imputaciones formales por homicidios múltiples, agresiones de índole sexual y actividades de narcomenudeo.

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La detención del individuo resultó de una incursión conjunta integrada por la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, equipos operativos de la SSPC y corporaciones policiales estatales desplegadas en territorio tabasqueño.

El entramado delictivo de la Mara 18, denominado de forma indistinta como Barrio 18, mantiene operaciones estructurales en Guatemala, Honduras y El Salvador, integrando junto a la Mara Salvatrucha (MS-13) el principal foco de criminalidad organizada pandillera en el istmo centroamericano. La estructura inició su actividad en Los Ángeles, en Estados Unidos, para luego expandir su radio territorial mediante extorsiones sistemáticas, tráfico de estupefacientes y enfrentamientos armados por control de zonas urbanas.

Las resoluciones judiciales emitidas contra esta estructura en territorio salvadoreño corresponden a las disposiciones del gobierno liderado por el presidente Nayib Bukele, administración que desde marzo de 2022 implementó un régimen de excepción focalizado en detenciones masivas contra miembros de bandas armadas. (Agencia OPI Santa Cruz)