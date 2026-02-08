Alertan por el cierre de Pymes en la cuenca del Golfo San Jorge

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Cámara de Empresas del Golfo San Jorge alertó sobre el cierre de Pymes del sector hidrocarburífero ante la pérdida de contratos con las principales operadoras de la cuenca.

Así lo expresó la entidad ante el cierre de la firma SERPECOM SRL, una empresa de servicios petroleros fundada en 1992 por ex agentes de YPF, que en este 2026 se quedó sin contratos y bajo la persiana.

El cierre de empresas se da en el marco de la retirada de YPF de gran parte de la Patagonia y concentrar sus operaciones en Vaca Muerta.

En el comunicado señalan que “el cierre no es un caso aislado: se suma a una cadena de empresas locales afectadas por la salida de YPF, la concentración de servicios y la pérdida de empleo calificado”.

La entidad señala que el cierre de Pymes del sector debilita “el entramado productivo regional”.

“Nos preocupa que cada vez tengamos menos pymes, menos trabajo y que el tejido productivo que costó décadas construir hoy se esté erosionando. Esto no puede naturalizarse” señalaron.

SERPECOM se creó en Comodoro Rivadavia y llegó a brindar servicios de mantenimiento de la producción a más de 1.600 pozos productores e inyectores en la Cuenca del Golfo San Jorge. (Agencia OPI Chubut)