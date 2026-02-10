Luz y Fuerza iniciará paros progresivos por incumplimientos salariales

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Sindicato de Luz y Fuerza de la Patagonia iniciará el 11 de febrero una medida de fuerza progresiva durante las próximas semanas en rechazo a los incumplimientos salariales por parte de la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos.

La medida coincidirá con el paro nacional para rechazar la reforma laboral y se prevén en las próximas semanas medidas de fuerza de 48 y 72 horas con presencia en los lugares de trabajo y con guardias ante urgencias y servicios esenciales.

El gremio criticó la posición de la Federación de Cooperativas al incumplir los compromisos salariales y la negativa de resolver la situación en paritarias.

- Publicidad -

La medida adoptada “obedece al incumplimiento del Artículo 49º del Convenio Colectivo de Trabajo 625/ 11, en su Artículo N° 53 Inc f) de 1 Ley 23.551 y la negativa en dar cumplimiento a los acuerdos aceptados en las sucesivas Actas Salariales, homologadas todas, en donde se acuerda la aplicación de los incrementos salariales y la metodología por la cual se ha arribado a los mencionados acuerdos”.

Luz y Fuerza acusó a la Federación por las medidas de fuerza dado que el incumplimiento “traen como consecuencia la permanente generación de conflicto y la alteración de la paz social”. (Agencia OPI Chubut)