El INDEC reportó una inflación del 2,9 por ciento en enero con los alimentos como principal motor

En medio de un clima de inestabilidad institucional tras la renuncia de Marco Lavagna, el INDEC oficializó que la inflación de enero fue del 2,9%. El dato, que guarda una sospechosa similitud con el 2,8% registrado en diciembre, confirma una inercia que el discurso oficial no logra quebrar. A nivel interanual, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) ya acumula un alza del 32,4%, dejando en evidencia el impacto sostenido sobre el poder adquisitivo.

La narrativa de desaceleración choca de frente con el rubro que más golpea a las familias: Alimentos y bebidas no alcohólicas. Esta división registró una suba del 4,7%, casi dos puntos por encima del promedio general, impulsada principalmente por los incrementos en Carnes y derivados y Verduras. En la escala de aumentos, le siguió el sector de Restaurantes y hoteles con un 4,1%, mientras que los precios Estacionales lideraron las categorías con un salto del 5,7%.

El apagón metodológico y la sombra de 2030

Más allá de las planillas, la crisis política en el organismo de estadísticas añade un manto de duda sobre la transparencia de los datos futuros. La salida de Marco Lavagna se produjo luego de que el Gobierno nacional decidiera archivar un nuevo índice que ya estaba listo para su aplicación desde mediados de 2024.

El exnúmero dos de Economía, Joaquín Cottani , confirmó que la nueva metodología estaba terminada.

El Gobierno rechazó el proyecto y anunció el diseño de una encuesta de hogares desde cero.

Estimaciones técnicas indican que este retraso dilataría la implementación de un indicador moderno hasta el año 2030.

Mientras la gestión política opta por descartar el trabajo técnico acumulado desde 2022, la realidad fiscalizadora muestra que rubros como Prendas de vestir y calzado anotaron una caída del -0,5%, y Educación apenas subió un 0,6%. Sin embargo, estas variaciones marginales no logran compensar la incidencia de la canasta básica en un contexto de incertidumbre sobre quién auditará los números de aquí en adelante.

El cierre de enero deja un IPC núcleo en 2,6% y los precios Regulados en 2,4%, cifras que el mercado mirará con lupa ante la falta de un horizonte claro en la conducción del sistema estadístico nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)