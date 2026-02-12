Denuncia robo de cable de cobre en yacimiento petrolero de Las Heras

- Publicidad -

La empresa G4S, que presta servicios para Clear Petroleum S.A, denunció el robo de cable de cobre en un yacimiento ubicado en cercanías de Las Heras.

El incidente se registró durante la semana pasada a la madrugada y fue descubierto por trabajadores que se desempeñan en el Centro de Operaciones de Seguridad de la empresa G4S.

El robo se constató en un yacimiento petrolero ubicado a 5 kilómetros Las Heras, sobre la ruta provincial Nº 43 y según la denuncia se “cortaron cables y sustrajeron 12 fases de cable de cobre desnudo de 50mm, un total de 150 metros lineales y un peso aproximado de 67 kg”.



La denuncia policía da cuenta que el material robado “pertenece al tendido eléctrico de la salida 01 de la subestación LH-23, que abastece a varios pozos de la zona”.

Ahora la causa se encuentra en el Juzgado de Instrucción N°1 Penal Juvenil de Las Heras para iniciar la investigación y determinar responsabilidades y el monto de la pérdida.

Por su parte, la empresa Clear Petroleum S.A. inició una investigación interna para “determinar las circunstancias del hecho y reforzar las medidas de seguridad”. (Agencia OPI Santa Cruz)