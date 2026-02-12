Piumato acusó a los senadores de cobrar para votar la ley

- Publicidad -

Julio Piumato denunció hoy la existencia de pagos ilegales a legisladores para aprobar la reforma laboral. El dirigente de los judiciales afirmó que en el Senado corrió dinero tal como sucedió hace décadas. La votación se produjo durante la madrugada de este jueves.

El secretario de Derechos Humanos de la CGT apuntó contra el texto por ser inconstitucional. El gremialista adelantó que llevarán el reclamo a la justicia de forma inmediata. Según sus palabras la ley despoja de todo derecho a los trabajadores de plataformas.

Respecto a los incidentes en la Plaza del Congreso el titular sindical denunció una puesta en escena. Los sujetos que quemaron móviles llevaban guantes nuevos y equipos sospechosos. Piumato aseguró que fueron servicios encargados de generar el caos para justificar la acción policial.

- Publicidad -

La jornada terminó con detenciones que el dirigente calificó como arbitrarias. El foco de la denuncia reside en la falta de legalidad del proceso parlamentario y la represión posterior. La reforma laboral inicia así un camino sinuoso en el ámbito judicial nacional. (Agencia OPI Santa Cruz)