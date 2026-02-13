Efectuaron 32 rescates en enero en áreas protegidas cercanas a Ushuaia

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – El titular de Defensa Civil municipal en Ushuaia, Cristian Álvarez informó que durante enero de 2026 se efectuaron 32 rescates por la Comisión de Auxilio de la capital fueguina en las áreas protegidas.

El dato surge de las asistencias que realizaron durante el primer mes del año y apuntan a que la mayoría de los casos se debieron a la “imprudencia y la falta de preparación” de los turistas que emprendieron caminatas en distintos senderos.

“Hoy en día lo que vemos es que se está saliendo a lugares que no son tan comunes ni tan caminados, y lo que falta es información por parte de la persona que realiza la actividad” apuntó Álvarez y sostuvo que las lesiones más comunes “como esguinces de tobillo y fracturas se producen por falta de indumentaria adecuada”.

El funcionario sostuvo que “muchos salen muy tarde y los agarra la noche y una vez que cae la noche es muy difícil reencontrarse con las sendas, aunque te hayas desviado 5 o 10 metros”.

Además, Álvarez evaluó que “creemos firmemente que, en algún momento, tiene que haber un cobro por algunos operativos que demandan muchos recursos y que tienen un gasto alto para cada institución y ver la forma de implementarlos, así como lograr más controles sobre las sendas, lo que también sería una ayuda importante”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)