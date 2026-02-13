La Caja de Servicios Sociales intimó al municipio de Río Gallegos a regularizar la deuda

- Publicidad -

La Caja de Servicios Sociales intimó mediante carta documento a la Municipalidad de Río Gallegos para que regularice la deuda que mantiene con la obra social provincial.

La notificación se formalizó por una deuda de 35.440.941.220 pesos correspondiente a “aportes retenidos indebidamente” y que no fueron depositados en la Caja de Servicios Sociales.

El desfinanciamiento de la obra social provincial es una materia pendiente donde municipios y comisiones de fomento mantienen una deuda histórica y desde el Poder Ejecutivo provincial y el ente autárquico no se tomó una decisión de avanzar por la vía judicial.

- Publicidad -

Desde la Caja de Servicios Sociales se indicó que “se trata de recursos que pertenecen al sistema solidario de salud: plata del afiliado”.

“La obra social provincial sostiene una postura clara: la salud no se financia con deuda. Cada peso que integra la obra social es patrimonio colectivo y debe estar disponible para garantizar prestaciones, medicamentos y atención en tiempo y forma” señalaron. (Agencia OPI Santa Cruz)