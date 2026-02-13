La Caja de Servicios Sociales intimó al municipio de Río Gallegos a regularizar la deuda

La Caja de Servicios Sociales intimó mediante carta documento a la Municipalidad de Río Gallegos para que regularice la deuda que mantiene con la obra social provincial.
La notificación se formalizó por una deuda de 35.440.941.220 pesos correspondiente a “aportes retenidos indebidamente” y que no fueron depositados en la Caja de Servicios Sociales.
El desfinanciamiento de la obra social provincial es una materia pendiente donde municipios y comisiones de fomento mantienen una deuda histórica y desde el Poder Ejecutivo provincial y el ente autárquico no se tomó una decisión de avanzar por la vía judicial.
Desde la Caja de Servicios Sociales se indicó que “se trata de recursos que pertenecen al sistema solidario de salud: plata del afiliado”.
“La obra social provincial sostiene una postura clara: la salud no se financia con deuda. Cada peso que integra la obra social es patrimonio colectivo y debe estar disponible para garantizar prestaciones, medicamentos y atención en tiempo y forma” señalaron. (Agencia OPI Santa Cruz)