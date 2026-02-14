Servicios Públicos interrumpirá el domingo el suministro de agua en Río Gallegos

La empresa Servicios Públicos S.E informó que este domingo 15 de febrero se realizará la interrupción del servicio de agua potable en la ciudad de Río Gallegos por un lapso de 6 a 8 horas debido a que se realizarán tareas de mantenimiento en el sistema de distribución.
Mediante un comunicado la compañía indicó que las tareas comenzarán a partir de las 06 horas del domingo y se prevé una extensión hasta después del mediodía.
Los trabajos previstos incluyen intervenciones en la Toma Palermo Aike, el Acueducto y la Planta Potabilizadora, en el marco de un esquema de mantenimiento preventivo del sistema.
La empresa aseguró que las tareas “forman parte de las tareas programadas para optimizar el funcionamiento del servicio” y pidieron a la población “hacer un uso responsable del recurso, recomendando utilizar solo el agua necesaria y verificar posibles pérdidas domiciliarias para evitar desperdicios”. (Agencia OPI Santa Cruz)