Avistaron una ballena azul en las costas de Chubut

(OPI Chubut) – Un grupo de científicos de Chubut avistó esta semana un ejemplar de ballena azul sobre las costas provinciales, un hallazgo del cual no existen registros en la zona del Parque Provincial Patagonia Azul.

Un equipo que estaba realizando un monitoreo rutinario de fotoidentificación de especies se transformó en un momento histórico al descubrir la presencia del animal más grande del mundo.

Este ejemplar de ballena azul se transformó en el primero en ser registrado en esa área, una especie que se encuentra en peligro de extinción.

Los científicos iban en búsqueda de las ballenas jorobadas y sei, especies frecuentes en esta época, y se documentó la presencia de una ballena azul.

El logro lo obtuvo el equipo de conservación de Rewilding Argentina durante una salida de monitoreo rutinaria y el biólogo Tomás Tamagno destacó la presencia de este ejemplar que suele alcanzar los 30 metros de largo y pesar hasta 140 toneladas.

En medio de la actividad de las ballenas jorobadas, el equipo divisó una silueta que rompía con la escala habitual y “nos encontramos con esta ballena que sale del agua, pero esta era distinta, era gigante, muchísimo más grande que cualquier otra que hayamos visto”.

“Nos encontramos con una ballena azul. Por suerte pudimos tenerla más o menos cerca para sacar unas buenas fotos” sostuvo Tamagno quien señaló que el ejemplar se desplazaba a gran velocidad hacia mar adentro, perdiéndose finalmente entre el oleaje y la espuma. (Agencia OPI Chubut)