Las Pastillas del Domingo: Carambia y la distancia con la gente, ¿Quién te conoce negro? y ¿El Gauchito Gil o el gauchito Vidal?

José Carambia y la distancia con la gente

El senador por Santa Cruz José María Carambia donó un “Indicador de distancias” que fue colocado en la ría de Puerto Deseado, lo cual consiste en un poste de madera con cartelitos de colores donde constan las respectivas distancias que restan por recorrer desde ese punto a otros como Puerto San Julián, Jaramillo, Fitz Roy, Las Heras, etc y al pie el Intendente Luis Martínez (FPV) le colocó una hermosa placa de agradecimiento, como un culto al personalismo, donde el nombre del legislador está muy bien resaltado con todos los títulos honoríficos y la leyenda de “reconocimiento al desarrollo de la región” (¿?) “y la puesta en valor del patrimonio local” , la palabra “puesta en valor” es obligatoria del kirchnerismo, usada en los anuncios de Julio de Vido cuando el ex ministro K se llevaba el 20.

Todo esto fue destacado en un video ridículo entre Carambia y Martínez, donde gestilulan, se ríen y está felices como se si tratara de una gran obra para la ciudad del puerto.

En Las Heras, de donde proviene Carambia y gobierna su hermano Antonio, se lamentan que en vez de poner cartelitos y aceptar agradecimientos en Puerto Deseado, no haga algo por los más de 300 desocupados que están a la deriva en el pueblo recibiendo un magro bolsón de comida, justamente en una localidad que está arriba del petróleo y debería ser Dubai y es Kibera la ciudad más pobre de África.

Tal vez sea necesario que el propio senador coloque allí un cartelito que le ayude a encontrar su propio rumbo que lo lleve directamente a lo que olvidó hace muchos años: la gente que lo votó y la distancia que lo separa de ellos.

¿Quién te conoce negro?

La decisión de hacerlo renunciar a su banca al diputado Fernando Españón, es como si al gobierno le arrancaran un brazo y no es para menos. El ex intendente de 28 de Noviembre, a pesar del veraz político y judicial que se ceñía sobre él en el año 2023, fue metido con forcep en la lista de candidatos del SER y el propio Vidal y Leguizamón lo mostraban como un desafío en la portada de la boleta electoral, sin darse cuenta que dos años después le pide a la IA a ver si lo puede sacar de la postal.

Pero ya es tarde. El gobernador no tiene otra alternativa de pedirle que se vaya antes que el enchastre sea mayor y por ese motivo accionaron con la suficiente antelación (inclusive no se sabe si es con el consentimiento de Españón) y adelantaron que se va. Claro, lo hacen renunciar porque si lo echan pierden la banca y eso, no lo va a permitir el gobierno.

Ahora veremos qué pasa en la sesión del jueves y cómo digiere el diputado acusado de abuso sexual reiterado y malversación de fondos públicos, su nueva situación civil donde la pérdida de los fueros lo pone a disposición de la justicia, cosa que hasta ahora es impedido por la Cámara de Diputados. La incógnita es si los compañeros de ruta lo desconocerán o si, contrariamente a lo que todos esperan, lo seguirán bancando. La otra incógnita es si Españón ya tiene asergurada la cobertura judicial para los próximos meses/años.

¿El gauchito Gil o el Gauchito Vidal?

Hay una ermita del Gauchito Gil emplazada en el paraje Las Orquetas a unos 60 kms de Río Gallegos, allí donde la gente para en la ruta para cargar agua de manantial que se vierte en el lugar o para dejar una ofrenda al paisano correntino que idealizó la gente del norte argentino y le asignó la realización de milagros, al punto que se ha propagado por todo el país y en cada ruta argentina siempre es posible encontrar una ermita de color rojo con banderas y velas a los costados.

Curiosamente en la ermita del Gauchito Gil en Horquetas alguien puso una foto enmarcada del gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, dejando estampado en el mismo las leyendas “Forro”, “Pagá” y “Aumentos”.

A estas alturas y a pesar de los dichos del Ministro de Economía, “las aclaraciones” del Ministro de Trabajo y los esfuerzos de algunos periodistas por revertir la lapidaria frase de “Aumento cero para el 2026” desde la prensa nacional, es obvio que las manifestaciones públicas más ofensivas no las reciben estos funcionarios, sino hacen blanco en el Gobernador, como lo aclaramos en un informe anterior, donde dijimos que ese discurso de Verbes en un contexto político y social como el actual, iba a impactar negativamente en la persona y gestión de Vidal.

El Mandatario provincial tendrá que revisar la política de Comunicación de su gobierno, aunque malas lenguas dicen que habría contratado por mucho millones mensuales a una consultora de CABA o a un equipo de asesores en la materia. De ser así, estaría tirando la plata y como todos sabemos, no es suya, es de los santacruceños. (Agencia OPI Santa Cruz)