Casi 22 mil empresas desaparecieron bajo la gestión de Javier Milei

- Publicidad -

Un total de 21.938 empleadores abandonaron el sistema productivo en los últimos 24 meses según los registros oficiales. El dato, que surge de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, refleja el impacto directo de la devaluación y el recorte del gasto público en la sostenibilidad del sector privado.

El saldo neto de noviembre de 2025 cerró con la baja de 892 empresas, profundizando una tendencia que no logra revertirse.

El desplome de la construcción y la fragilidad de las nuevas firmas

La dinámica de destrucción de unidades productivas muestra una trayectoria clara desde el inicio de la actual administración. Al cierre de 2023, el sistema contaba con 512.357 empleadores; para noviembre de 2025, la cifra cayó a 490.419.

- Publicidad -

La pérdida acumulada en los primeros 11 meses de 2025 alcanza los 9.722 empleadores.

empleadores. El mercado laboral sufrió la baja de 290.602 trabajadores registrados en el bienio.

trabajadores registrados en el bienio. La “motosierra” aplicada a la obra pública fue el principal catalizador del cierre de empresas constructoras.

aplicada a la obra pública fue el principal catalizador del cierre de empresas constructoras. El 34% de las bajas corresponde a empresas con menos de tres años de actividad, evidenciando la incapacidad del entorno económico para sostener nuevos proyectos.

A pesar de una leve desaceleración en la caída durante el último tramo de 2024, cuando el número de firmas se ubicaba en 499.682, el goteo de cierres persistió durante todo el ciclo 2025. El informe técnico subraya que el ingreso de firmas al mercado no compensa la salida de aquellas que no superan su ciclo de vida inicial bajo las actuales condiciones macroeconómicas.

Este escenario deja al sistema de riesgos del trabajo con apenas 9.566.571 empleados en la actualidad, frente a los casi 9,9 millones que operaban antes del cambio de gestión. (Agencia OPI Santa Cruz)