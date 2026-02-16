- Publicidad -

El Kremlin rechazó formalmente las acusaciones de los gobiernos de Alemania, Francia, Países Bajos, Reino Unido y Suecia, que señalan que el líder opositor ruso Alexei Navalny fue envenenado en prisión con una toxina letal. Dmitri Peskov, portavoz presidencial, calificó las imputaciones de parciales e infundadas durante su habitual rueda de prensa telefónica, manifestando un desacuerdo rotundo con la postura de las potencias europeas. La reacción oficial de Moscú surge tras la difusión de un comunicado conjunto de estas cinco naciones, el cual fue presentado por la viuda del dirigente, Yulia Naválnaya, en el marco de la Conferencia de Seguridad de Múnich.

La tensión diplomática escaló a partir de una investigación internacional basada en muestras obtenidas tras el fallecimiento de Navalny en una unidad penitenciaria del Ártico. Los resultados de dicho peritaje indican que el político murió debido a la exposición a la epibatidina, una toxina letal presente en ranas venenosas de América del Sur. Este hallazgo contradice directamente la versión oficial del Estado ruso, que desde febrero de 2024 sostiene que el deceso del opositor se produjo por causas naturales mientras cumplía su condena.

Dmitri Peskov subrayó que el Kremlin mantiene una opinión sumamente negativa sobre el documento publicado por el bloque europeo. El portavoz insistió en que las conclusiones presentadas carecen de sustento fáctico, reforzando la postura de blindaje informativo que Rusia ha mantenido sobre las condiciones de detención y el posterior fallecimiento de su principal adversario político. Esta negativa sistemática busca invalidar la presión internacional que exige transparencia sobre los métodos de custodia en el sistema penitenciario ruso.

El caso Navalny vuelve a situar a Rusia en el centro del escrutinio internacional por el uso de sustancias biológicas contra disidentes. Mientras las potencias occidentales alinean sus investigaciones para señalar una ejecución extrajudicial mediante el uso de venenos exóticos, el gobierno de Vladímir Putin se aferra a la narrativa de la muerte natural. La confrontación de datos técnicos frente a los comunicados oficiales expone una fractura profunda en la seguridad jurídica y los derechos humanos, dejando la muerte del líder opositor como un punto crítico de fricción geopolítica. (Agencia OPI Santa Cruz)