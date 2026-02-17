ATE Santa Cruz anunció paro contra la reforma laboral el próximo jueves 19

- Publicidad -

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Santa Cruz anunció un paro de 24 horas y movilización para el próximo jueves 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral que se tratará en Diputados tras la media sanción obtenida en el Senado de la Nación.

El gremio que nuclea mayoritariamente a los trabajadores estatales provinciales y nacionales se suma a la convocatoria efectuada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y la Confederación General del Trabajo (CGT), quienes dispusieron una medida de fuerza para esa jornada.

Desde el gremio criticaron el proyecto de ley porque busca efectuar “cambios en indemnizaciones, jornada laboral, derecho a huelga, vacaciones y el régimen de licencias por enfermedad o accidentes no laborales”.

“Paro y Movilización para frenar la reforma laboral por aumento salarial ya” señala la convocatoria que efectuó ATE Santa Cruz. (Agencia OPI Santa Cruz)