Afirman que “es nula” la posibilidad de encontrar con vida a la joven que buceaba en Puerto Madryn

(Puerto Madryn – OPI Chubut) – Personal de Prefectura Naval Argentina descartó que exista posibilidad de encontrar con vida a Sofía Devries, la joven de 23 años que es intensamente buscada tras una fallida práctica de buceo que se efectuaba el lunes en Puerto Madryn.

El operativo de búsqueda se realiza en la zona de Golfo Nuevo donde el jefe de Salvamento y Buceo de la Prefectura, Adrián Wagner afirmó que “la posibilidad de encontrarla con vida es nula”, tras cumplirse más de 24 horas de búsqueda.

Devries es una turista proveniente de Buenos Aires y se encontraba realizando la práctica junto a otras seis personas en una embarcación de la empresa Freediving Patagonia.

La inmersión se estaba realizando en el área del Parque Submarino HU SHUN YU 809, a la altura de Punta Cuevas, dentro del Golfo Nuevo.

Solo tres de los cuatro buceadores que integraban la expedición emergieron a la superficie, lo que activó inmediatamente las alarmas y el protocolo de emergencia.

Wagner dijo que “el buceo deportivo no se hace con una vinculación entre ellos, porque es más peligroso si quedan enganchados; ni con una vinculación con la superficie. Igualmente, el lugar donde estaban buceando es seguro”.

El sector cuenta con autorización de la Prefectura Naval y cuenta con profundidades que oscilan entre los 20 y 26 metros, según la marea.

Las tres personas que lograron salir del agua fueron trasladadas de manera preventiva al Hospital Andrés Ísola, donde dos de ellas fueron asistidas en una cámara hiperbárica para facilitar el proceso de descompresión. (Agencia OPI Chubut)