EEUU respalda a Milei frente al ajuste de metas del FMI

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El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, renovó su apoyo al presidente Javier Milei y calificó de éxito la política macroeconómica nacional. El funcionario del gobierno de Donald Trump pronunció estos elogios en paralelo a un nuevo informe del Fondo Monetario Internacional (FMI) que empeoró las proyecciones financieras para el país.

Durante una exposición en el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), el titular del Tesoro norteamericano aseguró que la administración libertaria suma reservas diarias. El funcionario afirmó que 10 millones de personas salieron de la pobreza bajo la actual gestión y vinculó este proceso al optimismo electoral de los sectores de menores recursos y los jóvenes.

Este respaldo retoma la línea discursiva que Bessent exhibió en enero de este año. En aquella oportunidad, el funcionario estadounidense defendió la implementación de un swap por U$S 20.000 millones para sostener las arcas del Estado nacional.

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Los números de la Casa Blanca chocan directamente con los cálculos actualizados del organismo multilateral de crédito. El FMI ajustó a la baja sus estimaciones de expansión durante la presentación del informe sobre las Perspectivas Económicas Globales (WEO) en el marco de la Reunión de Primavera conjunta con el Banco Mundial.

El Economista Jefe del organismo, Pierre-Olivier Gourinchas, detalló las nuevas métricas para la economía nacional de acuerdo a la documentación financiera oficial:

El FMI aplicó una reducción de 0,5 p.p. sobre el crecimiento proyectado del país.

aplicó una reducción de sobre el crecimiento proyectado del país. La expansión del PBI calculada ahora perfora las estimaciones previas y se ubica en el 3,5% .

. La entidad técnica ratificó una ponderación de avance del 4% para el año 2027 .

para el año . Argentina retiene la proyección de expansión más alta de la región pese a la corrección.

Las correcciones del reporte global también impactaron sobre el índice de precios previsto. El organismo financiero elevó la proyección de inflación anual al 30,5%. Esta cifra casi duplica el nivel del 16,5% que los técnicos de Washington calcularon exactamente seis meses atrás.

Los analistas internacionales alinearon este último ajuste nominal con los datos que maneja el mercado financiero local. Las estimaciones corregidas del FMI convergen con las proyecciones que detalló el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central (BCRA) a principios de este mes. (Agencia OPI Santa Cruz)