Caputo anticipó una inflación del 3% para el mes de marzo

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El titular de la cartera económica admitió que el Índice de Precios al Consumidor superará la barrera prevista por el oficialismo. La confirmación ocurre a horas de su vuelo hacia Estados Unidos para rendir cuentas ante los organismos multilaterales de crédito.

Un piso inflacionario superior al 3% definirá el costo de vida correspondiente a marzo. El ministro de Economía Luis Caputo reconoció este lunes la aceleración de precios durante un evento a puertas cerradas en la Bolsa de Comercio de Rosario. El funcionario atribuyó la escalada a un shock en el valor del petróleo y al impacto estacional de las cuotas de educación.

Los datos duros desmienten el relato oficial sobre una estabilización inmediata de la economía nacional. La administración libertaria sostiene la narrativa de una caída generalizada de los precios en el corto plazo. Los relevamientos elaborados por distintas consultoras privadas exponen que los incrementos continuos en los surtidores de nafta ya empujan al alza las proyecciones para el mes de abril.

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El sinceramiento de las cifras operó durante la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso” del analista Salvador Di Stefano. En ese escenario, el titular del Palacio de Hacienda minimizó el golpe al bolsillo justificando que el aumento de costos logísticos impactó sobre los pasajes de avión de cabotaje y el transporte terrestre.

“A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento”, insistió el ministro tras asegurar que el país se encamina hacia los mejores meses de la gestión gubernamental.

La aseveración del funcionario choca con la publicación inminente del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El organismo oficial difundirá su reporte del Índice de Precios al Consumidor (IPC) este martes 14 de abril a las 16 horas.

Mientras el país absorbe el nuevo impacto de los surtidores y los servicios, la agenda gubernamental se traslada al exterior. Luis Caputo abordará un vuelo directo hacia Washington D.C. para integrar las reuniones de primavera organizadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial. (Agencia OPI Santa Cruz)